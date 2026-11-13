Έσοδα 990,5 εκατ. δολάρια για την εταιρεία του Αλαφούζου!

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Η Okeanis Eco Tankers των Ιωάννη και Αριστείδη Αλαφούζου, παρουσίασε κέρδη 264,7 εκατ. δολάρια, έσοδα 990,5 εκατ. δολάρια και ρευστότητα 233,1 εκατ. δολάρια.

Όπως αναφέρει το mononews.gr, τα κέρδη ανήλθαν στα 299,6 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 24,1 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025. Τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων ανήλθαν σε 14,8 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 11,7 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 7,67 δολάρια, σε σύγκριση με 0,75 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η ρευστότητα διαμορφώθηκε στα 233,1 εκατομμύρια δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με 122,5 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όσον αφορά στο εννεάμηνο, τα έσοδα προσέγγισαν τα 990,5 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 264,7 εκατομμύρια δολάρια το εννεάμηνο του 2025.

Τα κέρδη ήταν 618,2 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 63,5 εκατομμύρια δολάρια το εννεάμηνο του 2025.

Τα λειτουργικά έξοδα πλοίων ανήλθαν σε 40,4 εκατομμύρια δολάρια το εννεάμηνο του 2026, σε σύγκριση με 33,8 εκατομμύρια δολάρια το εννεάμηνο του 2025.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 15,95 δολάρια, σε σύγκριση με 1,97 δολάρια το εννεάμηνο του 2025.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε μέρισμα 7,00 δολαρίων ανά κοινή μετοχή στους μετόχους.