Ένταση με Ιτούδη και οπαδούς της Χάποελ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ: «Γύρνα πίσω στην Ελλάδα!»

Ένταση φέρεται να σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κύπρου μετά την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι, με οπαδούς της ομάδας να προσεγγίζουν τον Δημήτρη Ιτούδη. Το περιστατικό μεταδόθηκε από το ισραηλινό Sport5, ωστόσο η Χάποελ διέψευσε ότι συνέβη οτιδήποτε.

Η Μακάμπι επικράτησε με 80-73 στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, που διεξήχθη στη Λεμεσό, όπου η ομάδα του Ιτούδη είχε ταξιδέψει για την αναμέτρηση. Σύμφωνα με το Sport5, μικρή ομάδα οπαδών της Χάποελ πλησίασε τον Έλληνα προπονητή στο αεροδρόμιο και του απηύθυνε προσβλητικά σχόλια, αμφισβητώντας τις προπονητικές του ικανότητες. Ανάμεσα στις φράσεις που φέρονται να του φώναξαν ήταν: «Γύρνα πίσω στην Ελλάδα, δεν είσαι προπονητής». Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι χρειάστηκε να παρέμβουν στελέχη της ομάδας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το κλίμα γύρω από την ομάδα είναι βαρύ μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα, ενώ ο Ιτούδης βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής. Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, είχε πάντως εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Έλληνα τεχνικό πριν από το ντέρμπι.

Μετά την ήττα από τη Μακάμπι, η Χάποελ βρίσκεται στη 10η θέση της EuroLeague, με ρεκόρ 6-5. Στο ισραηλινό πρωτάθλημα έχει τρεις νίκες και μία ήττα, επίδοση που την τοποθετεί στην όγδοη θέση. Η πίεση στην ομάδα αυξάνεται, και δημοσιεύματα όπως του Sport5 έρχονται για να ρίξουν «λάδι στην φωτιά».