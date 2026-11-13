Πονς: «Ευχαριστώ για την ευκαιρία - Τιμή μου που προπόνησα τον ΠΑΟΚ Β» (pic)

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Ο Ντάνι Πονς «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς εντάσσεται το team του Αλέσιο Λίσι - Το «ευχαριστώ» και το... αντίο στον ΠΑΟΚ Β

Ο Ισπανός τεχνικός μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας στην άκρη του πάγκου του ΠΑΟΚ Β αποχωρεί, καθώς πλέον εντάσσεται στο τεχνικό team της πρώτης ομάδας στο πλευρό του Αλέσιο Λίσι.

Με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media, είπε «αντίο» στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ Β, ενώ ευχαρίστησε τον Αλέσιο Λίσι για την ευκαιρία που του δίνει.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ντάνι Πονς:

«Έπειτα από ενάμιση χρόνο στον ΠΑΟΚ, γεμάτο σκληρή δουλειά και μάθηση, ξεκινώ ένα νέο κεφάλαιο, καθώς εντάσσομαι στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας ως βοηθός του Αλέσιο Λίσι.

Ήρθα στον σύλλογο ως επικεφαλής Εξατομικευμένης Ανάπτυξης και είχα την τύχη να εξελιχθώ εδώ, αρχικά στις ακαδημίες και στη συνέχεια στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β.

Ευχαριστώ, κόουτς, για την εμπιστοσύνη και για την ευκαιρία που μου δίνεις να συνεργαστούμε.

Ευχαριστώ τις ακαδημίες και όλους τους προπονητές τους για όσα μοιραστήκαμε και για τη δουλειά που κάνετε καθημερινά για τα παιδιά.

Στους ποδοσφαιριστές μου στον ΠΑΟΚ Β, σας ευχαριστώ για την αφοσίωση, τη δέσμευση και την προσπάθεια που καταβάλατε. Ήταν τιμή μου να σας προπονώ.

Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες μου στο τεχνικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου που με συνόδευσαν σε αυτή τη διαδρομή.

DNA ΠΑΟΚ!»