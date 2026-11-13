Αντρέ Λουίς: Γιατί η Ρίο Άβε επέλεξε τον Ολυμπιακό αντί της Μπενφίκα

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Η πρόεδρος της Ρίο Άβε, Αλεξαντρίνα Κρουζ, εξήγησε το παρασκήνιο της μεταγραφής του Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό, απαντώντας στην κριτική για τις προτάσεις που είχε δεχθεί ο πορτογαλικός σύλλογος.

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Πορτογαλία βρέθηκε η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό, με την πρόεδρο της Ρίο Άβε να τοποθετείται για την επιλογή της ελληνικής ομάδας έναντι άλλων ενδιαφερόμενων συλλόγων.

Μιλώντας στην «A Bola», η Αλεξαντρίνα Κρουζ απάντησε στην κριτική του Αβελίνο Φερνάντες, αντιπάλου της στις εκλογές του συλλόγου, σχετικά με την ύπαρξη υψηλότερων οικονομικών προτάσεων.

«Είναι σχετικά εύκολο να μιλάς για όσα δεν γνωρίζεις. Μια συμφωνία περιλαμβάνει τρεις πλευρές: τον σύλλογο που πουλάει, τον σύλλογο που αγοράζει και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι προτάσεις, επισημαίνοντας:

«Μια συμφωνία δεν αξιολογείται μόνο βάσει των χρηματικών ποσών που περιλαμβάνει, αλλά και βάσει ενός σύνθετου συνόλου ρητρών, οι οποίες μπορούν να ξεπερνούν κατά πολύ την αρχική προσφορά».

Η Κρουζ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπήρξε αποτυχία στις διαπραγματεύσεις με την Μπενφίκα, υποστηρίζοντας πως η πρόταση του Ολυμπιακού ήταν συνολικά η πιο συμφέρουσα, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς όρους και τη θέση του ποδοσφαιριστή.

Με τις δηλώσεις της, επιχείρησε να απαντήσει στις επικρίσεις και να εξηγήσει τα κριτήρια που οδήγησαν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.