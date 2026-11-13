Αποθέωση Καρέτσα στην Ολλανδία: «Σαν τον Μαραντόνα, το κορυφαίο ταλέντο της Ελλάδας»

«Σαν τον Μαραντόνα, 18 ετών και ήδη καθοριστικός: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι το κορυφαίο ταλέντο της Ελλάδας». Είναι ο τίτλος αφιερώματος στην Ολλανδία για τον Έλληνα διεθνή.

Στο άρθρο, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι, παρόλο που γεννήθηκε στο Βέλγιο (Γκενκ) και αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, επέλεξε την εθνική Ελλάδας.

Η ολλανδική ιστοσελίδα ad.nl-μέλος του δημοσιογραφικού ομίλου DPG Media, εστιάζει στο αγωνιστικό του στυλ, την τεχνική του κατάρτιση, το χαμηλό κέντρο βάρους, την εκρηκτικότητα, τις ντρίμπλες και το αριστερό του πόδι, στοιχεία που κάνουν τους αναλυτές να παρομοιάζουν το στυλ παιχνιδιού του με αυτό του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Αναφέρεται στη μεταγραφή του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ από την Γκενκ το καλοκαίρι του 2026 (έναντι περίπου 30 εκατ. ευρώ), στη λιποθυμία λόγω αφυδάτωσης.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει στο...στο τραπέζι το όνομα του Ντιέγκο Μαραντόνα, αλλά τονίζει πως «δεν θα γίνει τόσο καλός όσο ο Αργεντινός και ότι το να βάλει κανείς τον πήχη τόσο ψηλά θα ήταν απάνθρωπο και υπογραμμίζει ότι στο αποψινό ματς στο Άμστερνταμ θα είναι το πρόσωπο που πρέπει η εθνική Ολλανδίας να προσέξει περισσότερο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη».