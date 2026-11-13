Εθνική Ελλάδας: Στον... αέρα τα εισιτήρια με την Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Ελλάδας με την Γεωργία (26/11) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την… μάχη που δίνει με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η «Επίσημη Αγαπημένη» θα αναμετρηθεί με την Γεωργία στις 26/11 στο «T-Center» και από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει για ένα ακόμη σημαντικό ζευγάρι αγώνων στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Γεωργία και την Ισπανία. Ο αγώνας με την Γεωργία θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου εντός των.. τειχών και στο Telekom Center Athens. Από σήμερα μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας δίπλα στην επίσημη αγαπημένη με ένα κλικ ΕΔΩ.

Η αγορά εισιτηρίου απαιτεί μόνο ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας, ενώ δεν είναι απαραίτητη, για αγώνες εθνικών ομάδων, η πιστοποίηση μέσω gov. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 20.00 στο ΟΑΚΑ. Τρεις μέρες αργότερα (29.11, 19.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην πόλη Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Η είσοδος για παιδιά έως 5 ετών είναι δωρεάν, ενώ για ενδιαφέρον για τις Premium Suites για την παρακολούθηση του αγώνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected].

Για εισιτήρια ΑμεΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Για οποιαδήποτε απορία οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν με το [email protected].

Ραντεβού στο Telekom Center Athens!»