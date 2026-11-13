Φλοριάν Μάρκου: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα

Σαν «βόμβα» έπεσε η είδηση της επιστροφής του Φλοριάν Μάρκου στα ελληνικά ρινγκ!

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έρχεται μετά από 9 χρόνια στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στο μεγαλύτερο event μαχητικών αθλημάτων, το Adrenaline Explosion! Την Κυριακή στις 20 Δεκεμβρίου στο PAOK Sports Arena ο “Albanian King” θα αγωνιστεί και πάλι μπροστά στο κοινό του και υπόσχεται ένα ανεπανάληπτο θέαμα!

«Δέχθηκα πολλές προτάσεις για να αγωνιστώ και πάλι στην Ελλάδα! Ήθελα όμως να είναι μια μεγάλη διοργάνωση σε επαγγελματικά πρότυπα. Για αυτό και είπα «ναι» τον κ. Sargis Petrosyan! Εμπιστεύομαι απόλυτα τον επαγγελματισμό του και θέλω να είμαι συνοδοιπόρος σε όλο αυτό που «χτίζει» στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων», τονίζει ο Φλοριάν Μάρκου.

Ο διοργανωτής του Adrenaline Explosion, κ. Sargis Petrosyan ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε διεθνή πρότυπα. Στις 20 Δεκεμβρίου το κοινό της Θεσσαλονίκης θα απολαύσει τα μεγαλύτερα ονόματα αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό!

«Στόχος μας είναι τα φέρουμε όλα όσα γίνονται στο εξωτερικό στην Ελλάδα. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει το κέντρο της παγκόσμια σκηνής των μαχητικών αθλημάτων» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Petrosyan. To Adrenaline Explosion βάζει «φωτιά» στα ρινγκ, αναβαθμίζοντας στο έπακρον τα μαχητικά αθλήματα! Είναι ο ηγέτης των διοργανώσεων στην Ελλάδα και πρωτοπόρος με μοναδικά events!