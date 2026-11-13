Ο Παναθηναϊκός δεν έστειλε απλά μήνυμα, το φώναξε δυνατά, ότι επέστρεψε!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την συμφωνία-μαμούθ του Παναθηναϊκού για την ονοματοδοσία του γηπέδου στον Βοτανικό και τις συμφωνίες, που δείχνουν, ότι ο Παναθηναϊκός φθάνει εκεί, που είναι το μέγεθός του, κάτι που δεδομένα το βλέπουμε και θα το δούμε και στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός όχι απλά επέστρεψε, αλλά το φωνάζει και εντός και εκτός γηπέδου. Στο γήπεδο βλέπουμε μία ομάδα, που βελτιώνεται, εξελίσσεται είναι πρώτη σε Ελλάδα και Ευρώπη και το κυριότερο έχει φέρει τον κόσμο και πάλι στο γήπεδο, διότι βλέπει και πάλι όραμα μετά από χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος, που οι αντίπαλοι το έχουν ρίξει στην διαιτησία και λένε για παράγκες και άλλα τέτοια ανέκδοτα . Δεν αντέχουν τον Παναθηναϊκό πρωταγωνιστή, αλλά θα το συνηθίσουν. Την Πέμπτη εστάλη το πιο δυνατό μήνυμα, που δείχνει, ότι στόχος του Παναθηναϊκού τα επόμενα χρόνια δεν είναι μόνο να κατακτήσει την κορυφή στην Ελλάδα, αλλά να ξεφύγει και να γίνει και σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Κάτι που το είχε κατακτήσει τις προηγούμενες δεκαετίες και τόσο πολύ του έλειψε τα τελευταία 15 χρόνια.

Η οικονομική συμφωνία για την ονοματοδοσία του γηπέδου με την Novibet είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού . Ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει 50+3 εκ. ευρώ, για τα επόμενα επτά χρόνια και θα εισπράττει 7 εκ. ευρώ τον χρόνο(με το 20% να πηγαίνει βάση συμφωνίας στον Δήμο). Περισσότερα χρήματα από την Αρσεναλ και την Emirates και μία συμφωνία, που βρίσκεται στις 11 κορυφαίες στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πλέον με αυτή την συμφωνία στα κορυφαία κλάμπ της Ευρώπης, όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη από την ονοματοδοσία . Και την ίδια στιγμή τρέχει και μία συμφωνία με ένα ποσό 7 εκ. ευρώ με την Superbet για την φανέλα. Αυτό από μόνο του δείχνει, ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και γίνεται αυτό, που ήταν πριν από χρόνια και ακόμα καλύτερα. Η ομάδα από την Ελλάδα με το μεγαλύτερο brand name στην Ευρώπη.

Η στελέχωση της ομάδας τον τελευταίο ενάμισι χρόνο είναι για σεμινάριο. Η ομάδα έχει γεμίσει από στελέχη, που ξέρουν και νιώθουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός, αλλά είναι και πολύ καλοί στην δουλειά τους. Η παρουσία του Γιώργου Σταθόπουλου έχει εκτοξεύσει εμπορικά τον Παναθηναϊκό. Οι χορηγικές συμφωνίες για ονοματοδοσία και φανέλα, η συμφωνία με χορηγούς, όπως την Alianz και την Playmobil αλλάζουν επίπεδο τον Παναθηναϊκό και τον φέρνουν εκεί που αξίζει να είναι σύμφωνα με το μέγεθος και το όνομά του.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά. Βλέπει, ότι πιάνουν τόπο, διότι τον τελευταίο ενάμισι χρόνο έχει προχωρήσει στην καλύτερη στελέχωση της ομάδας και το αποτέλεσμα φαίνεται και εντός και εκτός γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει σε όλο τον κόσμο του με κάθε τρόπο, ότι τα καλύτερα έρχονται και επιτέλους οι Παναθηναϊκοί θα βρουν το χαμόγελό τους και το κέφι τους. Πλέον τα δυσάρεστα είναι πίσω και τα ευχάριστα είναι μπροστά. Και του χρόνου τέτοια εποχή, που ο Παναθηναϊκός θα έχει μπει στο νέο του παλάτι στον Βοτανικό η δυναμική του θα έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Το "σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος" θα γίνει πράξη σε όλα τα επίπεδα.

Για αυτό τα βλέπουν όλα αυτά οι απέναντι και λυσσάνε για διαιτησίες και τέτοια. Διότι βλέπουν μετά από χρόνια ο πράσινος γίγαντας να ξυπνάει και το πράσινο τσουνάμι να έρχεται.

*Για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου μην έχετε κανένα άγχος. Θα γίνει αυτό που πρέπει για να μπει ακόμα πιο δυνατός ο Παναθηναϊκός στην τελική μάχη για Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτή είναι η σφοδρή επιθυμία του Αλαφούζου, του Κοτσόλη και του Νίστρουπ.

*Γελοίο δεν είναι να βλέπεις οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας να είναι σε ένα γήπεδο με την συμφωνία και των οπαδών της γηπεδούχους ομάδας και να κυλάνε όλα ομαλά, γελοίο είναι να λες ότι σου λένε.