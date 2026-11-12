Με μαέστρο τον Τι Τζέι Σορτς (14π., 10 ασ.) η Βαλένθια συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία και φέτος, επικρατώντας της Μπάγερν με 102-87.

Η ομάδα του Χαβιέρ Άλμπερτ με σταθερά βήματα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της κανονικής διάρκειας, φτάνοντας πλέον το ρεκόρ της στο 8-3, με τους Βαυαρούς από την άλλη να πέφτουν στο 3-8.

Η Βαλένθια ήταν εξαιρετική από την περιφέρει με 14/33 τρίποντα (42,4%), έχοντας το εντυπωσιακό 26 ασίστ για μόλις 6 λάθη και 10 κλεψίματα!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ισπανική ομάδα ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 14 πόντους (7/9 διπ.) και 10 ασίστ, με τον Αρμόνι Μπρουκς να έχει κι αυτός άλλους 14 (3/4 διπ., 2/6 τριπ.). Στους 11ο Νιλ Σακό (4/9 διπ., 7 ριμπ.), με τους Χασιέλ Ριβέρο (5/7 διπ., 7 ριμπ.), Χοσέπ Πουέρτο και Γκονζάλο Γκορμπαλάν (1/1 διπ., 2/2 τριπ.) να έχουν από 10.

Για την Μπάγερν μόνος του ουσιαστικά έπαιζε ο Αντρέας Ομπστ, που σταμάτησε στους 22 πόντους με 6/11 τρίποντα. Στους 13 ο Ντουέιν Ουάσινγκτον (4/7 διπ.) και στους 12 ο Όσκαρ Ντα Σίλβα (5/7 διπ., 7 ριμπ.). Από 10 είχαν οι Ρόκας Γιοκουμπάιτις (3/5 διπ.) και Όστιν Ουάιλι (4/6 διπ., 9 ριμπ.).

Από νωρίς διαφορά και έλεγχο του ματς η Βαλένθια

Η Βαλένθια μπήκε φορτσάτη στην αναμέτρηση και με δύο σερί τρίποντα των Τέιλορ και Οσετκόφσκι προηγήθηκε με 8-2 στα 2:30 λεπτά του ματς. Η Μπάγερν δεν υπήρχε στο γήπεδο και ο Σορτς (4π.) στο 3' έκανε το 10-2, με τον Ντα Σίλβα να απαντά με δικό του προσωπικό σερί 4-0 για το 10-6 στο 4'. Μπρους και Κορμπαλάν μπήκαν στην εξίσωση και στο 5' πήγαν και πάλι τους γηπεδούχους στο +8 (14-6), με τον Ισπανό άσο με τρίποντο στο 6' να γράφει το 17-8. Ομπστ και Ουάιλι στο 7' μάζεψαν την κατάσταση άμεσα και μείωσαν σε 17-13, με τον Σακό στο 9' να κάνει το 24-17 και τη Βαλένθια να κλείνει το δεκάλεπτο σε διψήφια διαφορά με τον Οσετκόφκσι (29-19).

Σταθερά μπροστά οι Ισπανοί κι αφεντικά στο παιχνίδι

O Kαρντένας με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου από την περιφέρεια έγραψε το 34-23, με τους Γιοκουμπάιτις και Όμπστ να τρέχουν σερί 4-0 και να μειώνουν σε 34-27 στο 13'. Κορμπαλάν και Μπρους όμως με δύο συνεχόμενα τρίποντα πήγαν και πάλι τη Βαλένθια στο +12 (42-30), με τους γηπεδούχους να έχουν 8/13 (61,5) σουτ έξω από τα 6,75μ. Ο Σορτς στο μπήκε και πάλι στο ματς κι έπιασε δουλειά για τη μεγαλύτερη ισπανική διαφορά στο 16' (46-32), με τον Όμπστ με τρίποντο στο 17' να διαμορφώνει το 46-35 και να είναι η πιο αξιόπιστη λύση στην επίθεση των Βαυαρών. Γκουεΐ και Σορτς (8π., 4/4 τριπ.) όμως στο 18' έκαναν το 50-35, με τον Όμπστ (14π., 4/5 τριπ.) και πάλι να μειώνει σε 50-38 στο 19' και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 52-41.

Προσπάθησε να επιστρέψει η Μπάγερν, δεν μάσησε αλλά και δεν καθάριζε το ματς η Βαλένθια

Ο αλάνθαστος Σορτς (10π., 5/5 διπ.) στην έναρξη της τρίτης περιόδου έκανε το 54-41 και κάπου η Μπάγερν έδειξε αφυπνίζεται κι ανέβασε τον ρυθμό της. Αρχικά ο Λούσιτς στο 23' μείωσε σε 54-45 και στη συνέχεια ο Γιοκουμπάιτις με 4 σερί πόντους έφερε τους Βαυαρούς ακόμα πιο κοντά 56-49 στο 24'. Ο Ντα Σίλβα διαμόρφωσε το 56-51 στο 25' και η Μπάγερν μπήκε και πάλι για τα καλά στη διεκδίκηση της αναμέτρησης, με τον Ριβέρο να δίνει ανάσα στη Βαλένθια για το 60-51 στο 26'. Ο Όμπστ όμως ήταν «καυτός» και με τρίποντο (17π., 5/8 τριπ.) στο 27' μείωσε σε 62-54, με τον Τίμαν να ρίχνει τη διαφορά εκ νέου στους 4 (62-57) με καλάθι και φάουλ. Ο Σορτς ήταν και πάλι εκεί όμως (12π., 6/6 διπ.) και μαζί με τον Πουέρτο έστειλε τη Βαλένθια ξανά σε διψήφια διαφορά (67-57) στο 28'. Ο Ισπανός άσος μάλιστα στο 29' με γκολ-φάουλ έκανε το 72-60, αλλά την Μπάγερν να κρατιέται ζωντανή με τον Ουάσινγκτον να μειώνει σε 73-65.

Συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία η Βαλένθια και 8-3

Όσο η Βαλένθια δεν τελείωνε το παιχνίδι, τόσο οι Βαυαροί παρέμεναν μέσα στο ματς, με τον Σουπερί και τον Σορτς (14π., 7/8 διπ.) όμως να πηγαίνουν τους τους γηπεδούχους στο +13 (80-67). O Ουάσινγκτον στο 32' μείωσε σε 80-69 και κάπου εκεί η αστοχία έκανε την εμφάνισή της, με τις δύο ομάδες να μένουν χωρίς πόντο για περίπου 2 λεπτά. Τη λύση έδωσε για τη Βαλένθια ο Καρντένας (8π., 2/2 τριπ.), που με τρίποντο στο 34' έγραψε το 83-69, για να έρθει ο Οσετκόφσκι και με τον ίδιο τρόπο να διαμορφώσει το 86-69 και να δώσει παράσταση νίκης στους γηπεδούχους. Ο Ομπστ με τρίποντο (20π., 6/11 τριπ.) μείωσε σε 80-66, με τον Πουέρτο στο 36' να απαντάει για το 91-74 και τη Βαλένθια να φτάνει στην επικράτηση με το 102-87.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-41, 73-65, 102-87

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