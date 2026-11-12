Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναδείχθηκε νικήτρια στο ισραηλινό ντέρμπι της… Κύπρου απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ με 80-73.

Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ αναμετρήθηκαν στην Κύπρο και το «Σπύρος Κυπριανού» για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά εξελίχθηκε σε… θρίλερ με την ομάδα του Όντεντ Κάτας να επικρατεί τελικά με 80-73 και να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 3-8. Στο 6-5 πλέον το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη.

Για τους νικητές ο Κόλσον είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 μπλοκ, με τον Τάις να προσθέτει 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ο Οτούρου μέτρησε 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Μπράιαντ τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Περισσότερες λύσεις για την Μακάμπι και στο +8 στα αποδυτήρια

Ο Σόρκιν άνοιξε το σκορ του αγώνα, με τους Μίσιτς και Μπράιαντ με βολές να βάζουν μπροστά την Χάποελ (2-4). Χορν και Σόρκιν ισοφάρισαν δύο φορές (4-4, 6-6) και ο ΝτιΜπαρτολομέο με τρίποντο έκανε το 9-8. Ο Χορντ ανέβασε τη διαφορά στους 5 (15-10) και με ένα σερί 8-0 η διαφορά έφτασε τους (23-13). Ο Γκινάτ με πέντε πόντους και ο Μπράιαντ με βολή μείωσαν σε 23-19 και τελικά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 25-21, μετά τα καλάθια των Κόλσον και Οντιάσε.

Οντιάσε και Μπλέικνι έριξαν την διαφορά στον πόντο (27-26), ενώ το ίδιο έκανε και ο Οτούρου μετά το καλάθι του Μαντάρ (29-8). Σόρκιν και Κλαρκ έδωσαν διαφορά τεσσάρων πόντων στην Μακάμπι, αλλά τότε ήρθε το τρίποντο του Μπράιαντ για το 32-31. Ο ΝτιΜπαρτολομέο «απάντησε» (35-31) και οι Κλαρκ και Μπρισέτ ανέβασαν την διαφορά στους 8 (39-31). Ο Οτούρου έβαλε τέλος στο σερί των γηπεδούχων (39-33) και ο Κλαρκ διαμόρφωσε το 41-33 του πρώτου ημιχρόνου.

Πήρε το ισραηλινό ντέρμπι η Μακάμπι

Mίσιτς και Μπράιαντ μείωσαν στους 6 (43-37) και στο παιχνίδι… μπήκε και ο Κόφι που με καλάθι και φάουλ έκανε το 43-40. Στη συνέχεια, ο Μπράιαντ κέρδισε επιθετικό φάουλ, ο Κάτας δέχθηκε τεχνική ποινή και ο Μίσιτς έκανε το 43-41 από τη γραμμή των βολών. Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και μετά το κλέψιμο του Μπράιαντ ο Μίσιτς έφερε το παιχνίδι στα ίσα (43-43). Ο Μπρισέτ αποχώρησε υποβασταζόμενος μετά από μια άσχημη πτώση στο παρκέ, με τον Oυέινραϊτ να χρεώνεται με flagrant φάουλ. Ο Κόλσον με δύο βολές έκανε το 45-43, αλλά ο Οτούρου έκλεψε σκόραρε και με βολή έβαλε μπροστά την Χάποελ (45-46). Οντιάσε και Μπράιαντ ανέβασαν την διαφορά στουες 5 (45-50), με τους Σόρκιν και Κόλσον με τρίποντα να κάνουν την ανατροπή και τον Κλαρκ με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα να κάνει το 53-50. Ο Κόλσον ευστόχησε ξανά από τα 6,75μ. και τελικά ο Οντιάσε έριξε τη διαφορά στους τέσσερις (56-52).

Κόφι και Σατοράνσκι έβαλαν ξανά μπροστά την Χάποελ (56-57) αλλά ο Κόλσον με πέντε πόντους έκανε το 60-57. Oυέινραϊτ και Μπράιαντ έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του (60-61) αλλά τότε ήρθαν τα τρίποντα των Κλαρκ και Τάις για το 66-61. Ο Οτούρου με κάρφωμα μείωσε στους 3 (66-63) αλλά ήρθε ένα νέο τρίποντο του Κλαρκ για το 69-63. Με τον Ουάλας η διαφορά έφτασε τους 8 (71-63), αλλά η Χάποελ με τους Μίσιτς, Οτούρου και Σατοράνσκι μπόρεσε να μειώσει σε 71-68. Μαντάρ και Κλαρκ με τρεις πόντους ανέβασαν την διαφορά στους 6 με 40” για το φινάλε (74-68), αλλά ο Μίσιτς με μεγάλο τρίποντο κράτησε ζωνταντή την Χάποελ (74-71). Στα 26,5” ο Κόφι έκλεψε την μπάλα και κέρδισε φάουλ. Με τις βολές έκανε το 74-73, αλλά 2.2 έκανε και ο Μαντάρ για το 76-73. Ο Μπράιαντ χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Μαντάρ, με τους φιλοξενούμενου να διαμαρτύρονται έντονα, θεωρώντας πως ήταν καθαρή τάπα. Ο τελευταίος έκανε ξανά 2/2 για το 78-73 με 14” για το τέλος του αγώνα. Ο Μίσιτς αστόχησε σε τρίποντο, ο Τάις κάρφωσε και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 80-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-33, 56-52, 80-73

Τα στατιστικά του αγώνα.