Φαν Μπόμελ: «Ο αγωνιστικός χώρος ήταν απαράδεκτος» – Τα παράπονα μετά το ματς με την Τουρκία (vid)

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Έντονη κριτική για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου άσκησε ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, μετά την αναμέτρηση της Εθνικής Βελγίου με την Τουρκία, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ποδοσφαιριστές του.

Στην κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στάθηκε ο Μαρκ Φαν Μπόμελ στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση της Βελγίου με την Τουρκία για το Nations League.

Ο Ολλανδός τεχνικός αναφέρθηκε στην αντίδραση των ποδοσφαιριστών του μετά το γκολ που δέχθηκαν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συνθήκες του γηπέδου απαιτούσαν ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση.

«Αντιδράσαμε καλά μετά το γκολ που δεχθήκαμε, όμως ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Γι' αυτό χρειάστηκε να είμαστε ακόμη πιο συγκεντρωμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του TRT Spor.

Ο προπονητής της Εθνικής Βελγίου δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, επισημαίνοντας έναν παράγοντα που, όπως υποστήριξε, επηρέασε τις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις του :