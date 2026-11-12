Νικολαΐδης: «Ήταν στόχος από την αρχή να μην είμαστε... κομπάρσοι πουθενά»

Το Περιστέρι επικράτησε με 101-96 της Βαρέζε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του φετινού Basketball Champions League, κάνοντας το «4 στα 4» στον θεσμό. Ο γκαρντ των «κυανοκίτρινων», Αλέξανδρος Νικολαΐδης, μίλησε στο ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη μέχρι τώρα πορεία του Περιστερίου στη σεζόν: «Μας ικανοποιεί και μας γεμίζει αυτοπεποίθηση και δύναμη για τη συνέχεια. Είναι κάτι, βέβαια, που το έχουμε δουλέψει απ’ την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Μας το έχει βάλει ο κόουτς στο μυαλό, ότι θέλουμε να πάμε ψηλά, να πρωταγωνιστήσουμε και στις δύο διοργανώσεις. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Απ’ την πρώτη μέρα το έχουμε βάλει ως στόχο ότι θέλουμε να πάμε ψηλά και ότι δεν είμαστε εδώ σαν… κομπάρσοι, απλώς για να υποστηρίζουμε τις διοργανώσεις… Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και στις δύο διοργανώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για το επίπεδο του BCL και τη δυναμικότητα του ομίλου του Περιστερίου (με Μούρθια, Βαρέζε, Μπάμπεργκ): «Το επίπεδο του BCL είναι πολύ υψηλό και κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Εμείς είμαστε σε έναν όμιλο που είναι πάρα πολύ δύσκολος. Παίζουμε απέναντι σε ομάδες που έχουν σκοπό να πρωταγωνιστήσουν, αλλά δείχνουμε κι εμείς ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και είμαστε εδώ για να πρωταγωνιστήσουμε».

Για το μαχητικό πνεύμα της ομάδας και τη διαχείριση των διαφορών: «Το μαχητικό μας πνεύμα, το ότι δεν παρατάμε ποτέ καμία φάση και δεν αφήνουμε ποτέ το παιχνίδι, είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε, είναι κάτι που μας αντιπροσωπεύει σίγουρα. Βέβαια, πρέπει να βελτιωθούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί έχουν υπάρξει 2-3 παιχνίδια που τα κάναμε ντέρμπι ενώ νικούσαμε. Υπάρχει και το παιχνίδι στη Ρόδο, όπου αυτό το πληρώσαμε. Σε όλο το παιχνίδι ήμασταν μπροστά με 7-8 πόντους, αλλά ο Κολοσσός επέστρεφε και στο τέλος χάσαμε. Ήταν κάτι που μας πείραξε και μας έκανε να μπούμε χθες (11/11) πιο πεισμωμένοι. Πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι και να διατηρούμε τις διαφορές που έχουμε “χτίσει”».

Για το 3-3 ρεκόρ που έχουν έως τώρα στη GBL: «Σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε τέσσερις νίκες. Θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει τον Κολοσσό, όχι από την άποψη ότι είναι μια ήττα που μας καταστρέφει, αλλά γιατί χάσαμε 100% από δικά μας λάθη. Το καλό είναι ότι ξέρουμε τι λάθη κάναμε και για ποιον λόγο χάσαμε και θα τα διορθώσουμε για να κερδίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στα άλλα δύο ματς που χάσαμε, από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αυτό που θα θέλαμε σίγουρα είναι να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί, γιατί και στα δύο παιχνίδια δε… μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι».

Για το επερχόμενο (15/11) παιχνίδι με τη Μύκονο: «Η Μύκονος είναι μια πολύ καλή ομάδα, το έχει δείξει και με την πορεία της στην Ευρώπη. Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, και νομίζω ότι το παιχνίδι εξαρτάται 100% από εμάς. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει, γιατί παίζουμε και στην έδρα μας, κάνουμε αυτά που πρέπει και είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας, νομίζω ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για τις απαιτήσεις των συνεχόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλο credit και στους ανθρώπους που δε φαίνονται, στους φυσικοθεραπευτές, τους γιατρούς, τους γυμναστές, γιατί μας βοηθούν πάρα πολύ στο κομμάτι της αποθεραπείας. Στο σύγχρονο μπάσκετ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με τα ταξίδια και τα συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια η ξεκούραση είναι το πιο σημαντικό. Το ρόστερ μας είναι “χτισμένο” έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσουμε και, γιατί όχι, να τρυπήσουμε και το “ταβάνι” μας».

Για τη συμβολή των ανθρώπων που πλαισιώνουν την ομάδα: «Η ομάδα πέραν απ’ το μπασκετικό κομμάτι είναι πάρα πολύ γεμάτη και σε ότι αφορά τον Team Manager, τους φυσικοθεραπευτές, τους γιατρούς, τους γυμναστές και, για να μην ξεχνάω και κάποιον, τους ανθρώπους στα γραφεία. Όλοι κάνουν το δικό μας έργο πολύ πιο εύκολο. Είναι απίστευτα σημαντικοί για ‘μας, γιατί εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μόνο να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας».