Ολυμπιακός: Πιθανή επιστροφή του Έσε νωρίτερα από τον αρχικό υπολογισμό

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ευχάριστα νέα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε ενδέχεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους 15 ημέρες νωρίτερα από την αρχική εκτίμηση. Τα δύο παιχνίδια που έχει βάλει στόχο να προλάβει ο Αργεντινός μέσος.

Θετικά είναι τα νεότερα σχετικά με την αποθεραπεία του Σαντιάγκο Έσε, με τον Αργεντινό μέσο του Ολυμπιακού να βάζει στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Ο 25χρονος χαφ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο στο 56ο λεπτό. Οι εξετάσεις έδειξαν κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία περίπου έξι εβδομάδων.

Ωστόσο, τα νεότερα δεδομένα δημιουργούν αισιοδοξία, καθώς ο Έσε στοχεύει να επιστρέψει 15 ημέρες νωρίτερα, περιορίζοντας το διάστημα απουσίας του από τον ενάμιση μήνα στον έναν μήνα.

Τα δύο παιχνίδια που θέλει να προλάβει

Ο Αργεντινός έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του και επιθυμεί να τεθεί ξανά στη διάθεση του προπονητή του πριν από την ολοκλήρωση του 2026.

Συγκεκριμένα, πρώτος στόχος είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στις 13 Δεκεμβρίου, ενώ σε περίπτωση που δεν καταφέρει να είναι έτοιμος, το επόμενο παιχνίδι που έχει στο μυαλό του είναι εκείνο απέναντι στον Παναιτωλικό, στις 20 Δεκεμβρίου, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Πάντως, παρά την αισιοδοξία που υπάρχει, στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να επισπεύσουν την επιστροφή του. Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί την πορεία της αποθεραπείας του, με βασική προτεραιότητα την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο Αργεντινός θα καταφέρει να πετύχει τον στόχο του και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μέσα στον Δεκέμβριο.