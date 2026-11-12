Ατρόμητος: Γκολάρα του Μουτουσαμί με την εθνική Κονγκό! (vid)

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Ένα εντυπωσιακό γκολ σημείωσε ο Σάμουελ Μουτουσαμί στην αναμέτρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με τη Σιέρρα Λεόνε, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας.

Ο 30χρονος μέσος του Ατρομήτου πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό απέναντι στη Σιέρρα Λεόνε, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, πετυχαίνοντας ένα ιδιαίτερα όμορφο τέρμα.

Ο Μουτουσαμί υποδέχθηκε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, πραγματοποίησε εξαιρετική προσποίηση, αφήνοντας πίσω τον προσωπικό του αντίπαλο, και με δυνατό, εύστοχο σουτ την έστειλε στην αριστερή γωνία της εστίας, διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του.

Ο διεθνής μέσος διανύει μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο, καθώς πραγματοποιεί αξιόλογες εμφανίσεις και με τη φανέλα του Ατρομήτου.

Ο Μουτουσαμί αποκτήθηκε από την ομάδα του Περιστερίου το καλοκαίρι του 2025, προερχόμενος από την τουρκική Σίβασπορ, και έχει εξελιχθεί σε σημαντική μονάδα της μεσαίας γραμμής.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο μετρά 3 γκολ και 1 ασίστ σε 13 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται στην κορυφή του πέμπτου προκριματικού ομίλου, διατηρώντας το απόλυτο των βαθμών, με τον Μουτουσαμί να προσθέτει ακόμη μία σημαντική στιγμή στην παρουσία του με το εθνόσημο.

Δείτε το γκολ του Μουτουσαμί: