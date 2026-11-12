Οβόνο: Ζήτησε να μιλήσει με την οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ – Άγνωστο αν θα επιστρέψει στα γήπεδα

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Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας παραμένει εκτός προπονήσεων, προσπαθώντας να διαχειριστεί όσα συνέβησαν. Ζήτησε να επικοινωνήσει με την οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ενώ ο Ζεράρ Πικέ βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Δύσκολες στιγμές εξακολουθεί να περνά ο Χεσούς Οβόνο, μετά τον τραγικό θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας παραμένει σχεδόν αποκλειστικά στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Οβόνο βρίσκεται υπό την παρακολούθηση των γιατρών και των ψυχολόγων του συλλόγου. Παρότι παρουσιάζει σταδιακά σημάδια βελτίωσης, απέχει ακόμη από την επιστροφή στην καθημερινότητά του, ενώ δεν έχει συμμετάσχει σε καμία προπόνηση.

Ζήτησε να επικοινωνήσει με την οικογένεια

Ο τερματοφύλακας εξέφρασε εκ νέου την επιθυμία να μιλήσει με την οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ, προκειμένου να εκφράσει προσωπικά τα συλλυπητήριά του.

Μάλιστα, ζήτησε από την Ανδόρα να εξετάσει κάθε πιθανό τρόπο επικοινωνίας, είτε μέσω επιστολής είτε τηλεφωνικά είτε ακόμη και με προσωπική επίσκεψη στο Τολέδο.

Είχε εκφράσει την ίδια επιθυμία από την επομένη του δυστυχήματος, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να παραστεί στην κηδεία. Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου και το στενό του περιβάλλον τού συνέστησαν να περιμένει.

Η Ανδόρα επικοινώνησε με την Τενερίφη, με την τελευταία να ζητά περισσότερο χρόνο, ώστε «να γίνει σεβαστό το πένθος της οικογένειας».

Στο πλευρό του ο Πικέ – Αβέβαιο το ποδοσφαιρικό του μέλλον

Ο Ζεράρ Πικέ επισκέπτεται συχνά τον Οβόνο, ενώ η μητέρα και η σύντροφός του βρίσκονται καθημερινά κοντά του. Παράλληλα, οι συμπαίκτες του πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινές επισκέψεις.

Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις παραμένει αβέβαιη, με τον προπονητή της Ανδόρας, Κάρλες Μάνσο, να ξεκαθαρίζει ότι προτεραιότητα αποτελεί αποκλειστικά η κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

«Πρέπει να του δώσουμε χώρο, ώστε να αισθάνεται απολύτως ελεύθερος να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, είτε θέλει να επιστρέψει είτε όχι, όταν ο ίδιος το θεωρήσει κατάλληλο και αισθανθεί έτοιμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ανδόρα έχει διαθέσει ψυχολογική υποστήριξη σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα, με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, ενώ ενεργό ρόλο έχει αναλάβει και η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE).

Τόσο η Ανδόρα όσο και η Τενερίφη χειρίζονται την υπόθεση με ιδιαίτερη διακριτικότητα, σεβόμενες την οικογένεια του εκλιπόντος και την ανάγκη του Οβόνο να ανακάμψει χωρίς καμία πίεση.