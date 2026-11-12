Η «κιτρινόμαυρη» εξέδρα, οι μικροί φίλοι της ομάδας και οι πανηγυρισμοί στην παρακάμερα του Άρη (vid)

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Από τις εικόνες πριν από το τζάμπολ μέχρι τις εντυπωσιακές φάσεις και τους πανηγυρισμούς, η παρακάμερα του Άρη κατέγραψε όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ.

Ο Άρης επικράτησε της Ρίγα Ζέλι με 105-81, συνεχίζοντας το φετινό αήττητο σερί του στην έδρα του, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να δημοσιεύει την παρακάμερα της αναμέτρησης.

Το βίντεο ξεκινά με εικόνες από την προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο και την μπουτίκ της ομάδας, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν οι μικροί φίλοι του Άρη, που έδωσαν το δικό τους χρώμα στις εξέδρες, ντυμένοι στα κιτρινόμαυρα.

Η κάμερα κατέγραψε ακόμη εντυπωσιακές φάσεις από την αναμέτρηση, την ατμόσφαιρα στην κερκίδα και φυσικά τους πανηγυρισμούς στο φινάλε, μετά από μία ακόμη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.