Ο διαδικτυακός έρανος για το θάνατο του Ντε Μιγκέλ ξεπέρασε τα 210.000 ευρώ

Η οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ -ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα την επόμενη ημέρα της σφοδρής σύγκρουσης με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας Χεσούς Οουόνο στον αγωνιστικό χώρο- εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, καθώς συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 210.000 ευρώ μέσω διαδικτυακών δωρεών.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την AFE (την ένωση Ισπανών ποδοσφαιριστών), η οικογένεια του παίκτη απηύθυνε ένα «εγκάρδιο» ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, την οποία ξεκίνησε ένας από τους πρώην συμπαίκτες του Ντε Μιγκέλ, ο Φραν Σολ, και μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν πάνω από 213.000 ευρώ.

«Μας συγκίνησε βαθύτατα το πλήθος των ανθρώπων που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Φραν Σολ για την έναρξη αυτής της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων, καθώς και σε όλους όσοι συμμετείχαν ή μας έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης», ανέφερε η οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ.

«Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας, για την αλληλεγγύη και τη στήριξή σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», προσέθεσαν.

Η εκστρατεία παραμένει ενεργή στην πλατφόρμα διαδικτυακών εράνων gofundme.com.