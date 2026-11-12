Γιοβάνοβιτς: «Να κάνουμε το τέλειο ματς για το αποτέλεσμα - Θα παίξει όποιος έχει τη θέληση»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για το ερχόμενο ματς της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία και αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς της ομάδας, λέγοντας πως θα αγωνιστεί όποιος έχει τη θέληση και μπορεί να βοηθήσει και σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που κανονικά μπορεί να παίξει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Το χαρακτηριστικό των εθνικών είναι πως καθε φορά είναι σαν πρώτο ματς. Πέρασε ένας μήνας για να βρεθούμε ξανά για δύο τρεις μέρες για να ολοκληρώσουμε τον όμιλο. Κάθε φορά είναι καινούργιο ξεκίνημα. Το λέω προπονητικά όσον αφορά τον χρόνο, τις ευθύνες που έχουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Έχουμε μία ομάδα που απολαμβάνει τα ματς. Στα πρώτα τέσσερα ματς ήμασταν ανταγωνιστικοί, μας έμειναν δύο δύσκολα παιχνίδια. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο.

Δεν εχει καταφέρει να προπονηθεί ο Κουρμπέλης, να δούμε σήμερα πως θα πάει. Σίγουρα δημιουργεί ένα θέμα, σε συνδυασμό με τις κάρτες του Ζαφείρη. Θα ζήσουμε με αυτό. Θα περιμένουμε την αντίδρασή του για να δούμε σε ποιο βαθμό και αν μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτόν.

Όπως σε όλα τα παιχνίδια έτσι και κόντρα στην Ολλανδία. Σε κάποια ματς το κάναμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε άλλα ματς η ποιότητα του αντιπάλου σε αναγκάζει να έχεις και παθητικό ρόλο. Πάντα σημαντικό να καταλάβουμε πότε και γιατί είμαστε σε αυτό το ρόλο και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ειμαστε απειλητικοί και να παρουμε αποτέλεσμα. Δεν νομίζω πως θα έχει διαφορά το αυριανό ματς. Σε κάποια ματς εξαρτώνται από εμάς και άλλα εξαρτώνται από τον αντίπαλο. Να είμαστε με μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και διάθεση. Να εκμεταλλευτούμε τους χώρους.

Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό από την Ολλανδία σε σχέση με την Τούμπα. Ο προπονητής βασίζεται στην κατοχή.

Περιμένουμε να κάνουμε καλό ματς. Να διεκδικήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε. Την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση, ήταν στο πιο ψηλό βαθμό στα προηγούμενα ματς. Πρέπει να έχουμε καλό παιχνίδι και να απειλήσουμε την Ολλανδία. Να κάνουμε το τέλειο ματς για να ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.

Αν αναλογιστούμε πόσο καλός παίκτης ήταν ο Κρόιφ και πως έβλεπε το ποδόσφαιρο, πλέον έχει δημιουργήσει ολόκληρη σχολή. Πόσες γενιές ποδοσφαιριστών έχει εμπνεύσει. Σίγουρα ο Κρόιφ έχει αφήσει τεράστια σφραγίδα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο πως ήταν εξαιρετικός και από τους καλύτερους παίκτες, εχει εμπνεύσει πάρα πολλούς συλλόγους και άτομα. Πάντα θα μείνει στην κορυφή.

Η δουλειά στην εθνικη είναι πολύ διαφορετική από τις ομάδες. Πρώτα από όλα το πως αντιμετωπίζεις τα προβλήματα τραυματισμών, τη φόρμα, τη διαθεσιμότητα, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Έχουμε κάποιες θέσεις που είναι πλήρεις, έχουμε θέσεις που έχουμε πρόβλημα. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τη φόρμα. Θα υπάρχουν αναγκαίες αλλαγές. Χαρούμενος γιατι αυτό που κάναμε στα τέσσερα ματς ήταν σημαντικό. Λόγω της ποιότητάς μας καναμε ματς που μας χαρακτηρίζει. Σε κάποια ματς μπορεί να μην μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν είναι πολλές φορές στοχευμένο τι θα κάνουμε. Την επόμενη φορά θα βρεθούμε τον Μάρτιο. Δεν έχουμε μία τεράστια δεξαμενή παικτών, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις εκφράσεις, ξέρω τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε κάθε φορά. Βασίζομαι σε κάποιους παίκτες. Αφορά την διάθεσή τους να βοηθήσουν από οποιαδήποτε θέση και μπορεί να μην είναι η βασική του θέση. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία και στο δεύτερο ημίχρονο επέβαλε τον ρυθμό απευθείας. Ήμασταν παθητικοί, σαν να μας ανάγκαζαν να το κάνουμε. Όταν έχεις να κάνεις με τόσο μεγάλες ομάδες, φαινόταν πως το 2-0 δεν ήταν αρκετό. Είναι ομάδες που έχουν και την ποιότητα και τη δύναμη για να δημιουργούν πάρα πολύ.

Αυτά τα τέσσερα ματς που κάναμε ήταν λάθος. Πλέον οι ομάδες έρχονται από σειρά παιχνιδιών, παίζουν και ευρωπαϊκά ματς. Συνεχίζουν με την εθνική Πεμπτη-Κυριακή και μετά επιστρέφουν. Ο αριθμός των παχνιδιών που έγινε το Σεπτέμβρη είναι τεράστιος. ίσως και τις ευρωπαϊκές ομάδες, μέσα σε αυτές είναι Γερμανία και Ολλανδία, εμεις δεν έχουμε τεράστια δεξαμενή. Είχαμε τραυματισμούς. Δύσκολο να ελέγξουμε τον ρυθμό. Έχω την εντύπωση πως και στην UEFA δεν εξυπηρέτησε κανέναν. Τέσσερα ματς σε 11 μερες με ποδοσφαιριστές που έρχονται ήδη επιβαρυμένοι από τις ομάδες τους. Πρέπει οι Εθνικές να έχουν καλύτερη προετοιμασία γιατί έχουμε τεράστια ευθύνη και έχουμε μηδαμινό χρόνο.

Δεν έχουμε μεγάλη δεξαμενή παικτών. Πρέπει να με πιστέψετε σε αυτό. Θα ήθελα να έχουμε και να κάνουμε τα πάντα για να έχουμε. Έχουμε ταλέντο, ναι, φαίνεται. Δεν είναι μυστικό. Έχουμε παιδιά με ταλέντο. Έχουμε παίκτες με πολλά ματς και στην Εθνική. Έχουμε τη διάθεση να παίξουμε για την Εθνική. Αν εμείς είμαστε στο Α' γκρουπ δυναμικότητας, αν στόχος μας είναι να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση, πρέπει η Ελλάδα βάση όλων των ομάδων και τη συμπεριφορά των ομάδων στην Ευρώπη, έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη δεξαμενή παικτών. Θα πρέπει να υπάρχει. Δεν είμαι ειδικός να πω πως να γίνει. Είμαι σε κατάλληλο σημείο για το τονίσω αυτό. »