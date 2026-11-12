ΣΦ ΠΑΟΚ ΑΜΠΑΛΑΕΑ: «Αλλοίωση της πραγματικότητας» - Οι καταγγελίες και η απάντηση για την αστυνομική επιχείρηση

Ανακοίνωση με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα και την αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του εξέδωσε ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ ΑΜΠΑΛΑΕΑ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Αντιλαμβανόμαστε πως η γεωγραφική θέση του Συνδέσμου έχει ενοχλήσει. Αντιλαμβανόμαστε πως το κέντρο των περιοχών όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος δυσκολεύει τα μέτρα τάξης της αστυνομίας για την μετάβαση των φίλων του αρη και του ηρακλη στα γήπεδα τους και φυσικά αντιλαμβανόμαστε πως η πολυκοσμία στα ανοίγματα του Συνδέσμου δημιουργεί κυκλοφοριακό κουμφούζιο στην πόλη όταν κλείνει ο ένας από τους δύο κεντρικούς άξονες αυτού του χωριού.

Παρολαυτά η προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικής εικόνας του Συνδέσμου μας αν και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όπως εξελίχθηκαν τα χτεσινά γεγονότα πραγματικά μας προβληματίζει.

Χωρίς να μπούμε σε ιδιαίτερα πολλές λεπτομέρειες, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως γίνεται τηλεοπτικές κάμερες να ήταν στημένες στα παραδίπλα στενά 20’ πριν ανοίξουν τα στόρια… και το αφήνουμε εδώ καθώς ο νοών νοείτο…

Στα πιο βασικά ζητήματα της ανακοίνωσης, γιατί λέμε ότι μας προβληματίζει ιδιαίτερα η χρονική στιγμή ;

Διότι ο Σύνδεσμος με το νέο του άνοιγμα έδωσε μια καινουρια κατεύθυνση νοοτροπίας ως προς τον τρόπο λειτουργίας των Συνδέσμων, ανοιχτά καλέσματα, γενικές συνελεύσεις και εορταστικό κλίμα πήρε την θέση των γκετοποιημένων Συνδέσμων των μειοψηφιών.

Από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας μας φάνηκε αισθητά η διαφορά από την συμμετοχή και την στήριξη του κόσμου και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν δημοσιογράφο που ήξερε 2 ώρες πριν ότι εχτές το απόγευμα θα βρεθούν δήθεν αφορμές αστυνομικής επιχείρησης να χαλάσει την εικόνα μας και να αποτρέψει τον απλό φίλαθλο ΠΑΟΚτσή να συμμετέχει σε αυτήν την νέα προσπάθεια αλλαγής του Οπαδικού Κινήματος του ΠΑΟΚ.

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ως προς την στάση μας προς πάσα κατεύθυνση, και θα μεταφέρουμε αυτούσια λόγια που ακούστηκαν στην πρώτο κάλεσμα ανοιχτής συνέλευσης του Συνδέσμου την Παρασκευή 6/11. “Όποιος ήρθε εδώ γιατί νομίζει πως εδώ μαζεύονται οι χούλιγκανς που μαλώνουνε και κάνουν επεισόδια, να φύγει, δεν τον θέλουμε, ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στην νοοτροπία του αγνού Οπαδισμού, πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον ΠΑΟΚ από την αρχή, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, ο ΠΑΟΚ χωράει όλους τους υγιείς φιλάθλους που θέλουν να προσφέρουν στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδος.”

Δεν τα λέμε για να τα πούμε, τα λέμε και τα εννοούμε και παρακάτω δηλώνουμε ρητά…

Ο Σύνδεσμος πλέον κινείται σε Ευρωπαϊκά πρότυπα ανάπτυξης και στόχος του είναι η συσπείρωση όλου του φίλαθλου κόσμου του ΠΑΟΚ γύρω από τον Δικέφαλο, η έδρα, η βάση, το κάστρο της Κωνσταντίνου Καραμανλή 13 είναι το σπίτι του κάθε ΠΑΟΚτσή και ζητάμε από όλους όσους αισθάνονται τα παραπάνω λόγια να συσπειρωθούν γύρω από αυτήν την πρωτοποριακή προσπάθεια με μόνο γνώμονα την δυναμική παρουσία του κόσμου του Μεγάλου ΠΑΟΚ παντού και πάντα.

Επίσης δηλώνουμε ρητά σε όλα μας τα μέλη, παλιά και νέα, καθώς προσφάτως έχουν πολλαπλασιαστεί τρομακτικά πως είναι γραμμή του Συνδέσμου κανένα μέλος μας να μην παρευρίσκεται στα γραφεία μας οπλισμένο με κανένα είδους αντικείμενο και τους παροτρύνουμε να αποφύγουν να φέρουν αντικείμενα επάνω τους και στην προσωπική τους ζωή. Φίλε ΠΑΟΚτσή δεν τα χρειάζεσαι… Νιώσε περήφανος που μέσα από αυτήν την ανακοίνωση ο Σύνδεσμος που είσαι μέλος του ανοίγει δημόσια την συζήτηση προς όλους τους οργανωμένους Οπαδούς της Ελλάδας για άμεση κατάργηση της χρήσης μαχαιριών, φωτοβολίδων και λοιπών αντικειμένων.

Και αυτό φαίνεται στην πράξη καθώς μετά και τον έλεγχο της αστυνομίας στα γραφεία του Συνδέσμου μας δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο σε ένα οίκημα 500τμ.

Αδιαμφισβήτητα κάνουμε προσπάθειες που δεν αναδεικνύονται και καταπνίγονται, στο τελευταίο μας σπίτι επί της οδού Παπάφη έγινε έλεγχος της αστυνομίας, δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο, κανείς δεν έγραψε ότι βρέθηκαν μέσα όμως τρόφιμα και πρώτα είδη ανάγκης μετά από συλλογή των μελών μας για ιδρύματα της πόλης. Δράσεις αλληλεγγύης και κοινωνικού περιεχομένου δεν έχουν ληφθεί ποτέ υπόψιν στην θετική εικόνα του Συνδέσμου, τρανταχτό παράδειγμα, όταν πέρυσι τα Χριστούγεννα μέλη του Συνδέσμου μοίρασαν τρόφιμα σε 700 άπορες οικογένειες και λίγο πριν ξεκινήσει το μοίρασμα στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων τα μέλη μας δέχτηκαν παρενόχληση από αστυνομικές δυνάμεις για την συνάθροιση τους και έπρεπε να βγεί ο Πάτερ ώστε να μην προχωρήσουν στην προσαγωγή ενός μέλους που απλά δεν είχε ταυτότητα επάνω του.

Όπως εχθές, ένας πατέρας παρακολουθούσε τον γιο του να τον παίρνουν προσαγωγή επειδή δεν πάρκαρε το οχήμα του και έστειλε τον γιο του στον Σύνδεσμο να πάρει τα εισιτήρια τους για το φιλικό ματς με την Παρτιζάν.

Ξέρουμε τα λάθη μας και τα αναγνωρίζουμε και είμαστε εδώ για να βγούμε μπροστά και να τα διορθώσουμε, αλλά θα δώσουμε και την δικιά μας οπτική γωνία στα λάθη της πολιτείας. Η βαριά συμμοριοποίηση των Οπαδικών πυρήνων ξεκίνησε όταν οι αθλητικοί νόμοι στοχοποίησαν και έδιωξαν τους απλούς φιλάθλους από τους πυρήνες, τα αποτελέσματα αυτού του τρόπου δράσης είναι ορατά και κατά την γνώμη μας καθόλου αρεστά σε κανέναν. Φίλαθλοι, Οπαδοί, Υπουργοί αθλητισμού και προστασίας του πολίτη, αστυνομικοί, απλοί πολίτες, ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΠ και Αθλητικοί Σύλλογοι… δεν νομίζουμε ότι η σημερινή κατάσταση είναι αρεστή σε κανέναν από τους παραπάνω φορείς ή κοινωνικές ομάδες.

Εμείς δηλώνουμε ότι η προσπάθεια από μέρους μας έχει ξεκινήσει κι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, δικό μας ή εχθρό μας να μας παρακουνήσει από την υλοποίηση των στόχων μας.

ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ !

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ Η ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ, ΤΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΠΑΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΗΔΗ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΠΟΥ ΣΤΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ…

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΠΑΔΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ 4 ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΜΑΖΕΜΑΤΑ, ΣΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ…

Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ

ΠΑΟΚΑΡΑ ΑΜΠΑΛΑΕΑ 1993