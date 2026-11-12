Κάραγκερ «ισοπεδώνει» Κάρικ: «Πήρε τη Γιουνάιτεντ χωρίς να έχει αποδείξει τίποτα – Δεν τον λυπάμαι!»

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Σκληρή επίθεση του Τζέιμι Κάραγκερ στον Μάικλ Κάρικ μετά την απομάκρυνσή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον παλαίμαχο αμυντικό της Λίβερπουλ να αμφισβητεί ευθέως τα κριτήρια της πρόσληψής του.

Η απόλυση του Μάικλ Κάρικ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αγγλία, με τον Τζέιμι Κάραγκερ να τοποθετείται με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τον πρώην προπονητή των «κόκκινων διαβόλων».

Μιλώντας στην εκπομπή Stick to Football του The Overlap, ο παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται καμία λύπη για την αποχώρηση του Κάρικ, θεωρώντας ότι εξαρχής δεν διέθετε τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για μια τόσο απαιτητική θέση.

«Ο Μάικλ Κάρικ πήρε τη δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χωρίς να έχει αποδείξει τίποτα! Ουσιαστικά, πήρε τη θέση επειδή είχε αγωνιστεί στον σύλλογο. Δεν είμαι στενοχωρημένος και δεν τον λυπάμαι καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κάραγκερ στάθηκε ιδιαίτερα στην περιορισμένη προπονητική εμπειρία του 45χρονου Άγγλου, αμφισβητώντας την απόφαση της διοίκησης να του εμπιστευτεί τον πάγκο ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου.

«Πέρασε δύο χρόνια στη Μίντλεσμπρο, στη συνέχεια εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής και του έδωσαν τη δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ναι, την οδήγησε στο Champions League, αλλά ποτέ δεν ανήκε στην κατηγορία των κορυφαίων προπονητών», πρόσθεσε.

Παρά τη σκληρή κριτική του, ο πρώην διεθνής αμυντικός αναγνώρισε ότι ο Κάρικ πραγματοποίησε εξαιρετική δουλειά την προηγούμενη σεζόν, εξασφαλίζοντας την επιστροφή της Γιουνάιτεντ στο Champions League και πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες απέναντι σε Άρσεναλ και Λίβερπουλ.

Ωστόσο, επέμεινε πως αυτές οι επιτυχίες δεν αρκούσαν για να τον κατατάξουν μεταξύ των κορυφαίων προπονητών, αφήνοντας σαφείς αιχμές και για τις επιλογές της διοίκησης.