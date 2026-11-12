Πρόβλημα στους Ουόριορς: Τουλάχιστον δύο εβδομάδες εκτός ο Κάρι

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Μεγάλο πρόβλημα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθώς ο Στεφ Κάρι θα μείνει στα «πιτς» για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και γνώρισαν την ήττα με 115-108. Ωστόσο, πέρα από το παιχνίδι έχασαν και τον Στεφ Κάρι.

Ο «Σεφ» αγωνίστηκε μόλις για 5:35 καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Μετά το ματς, ο Στιβ Κερ μίλησε για την κατάστασή του και τόνισε πως η ανησυχία στους «Πολεμιστές» ήταν μεγάλη.

Τελικά, οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Κάρι υπέστη θλάση στον λοξό κοιλιακό μυ. Έτσι, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και τότε θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Ο 38χρονος είναι ο κορυφαίος παίκτης των Ουόριορς και μετράει φέτος 27,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 26,3 λεπτά στο παρκέ.