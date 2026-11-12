Επιστροφή στην κορυφή για τη Νέα Ιωνία

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα επέστρεψε η Νέα Ιωνία, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Αναγέννησης Άρτας με 33-29, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο διάστημά της.
Οι γηπεδούχες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς το προβάδισμα με 5-3, καταφέρνοντας στη συνέχεια να αυξήσουν σταδιακά τη διαφορά. Με αποτελεσματικότητα στην επίθεση και καλή αμυντική λειτουργία, η Νέα Ιωνία διατήρησε τον έλεγχο και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 16-11.
Στο δεύτερο μέρος, η Αναγέννηση Άρτας προσπάθησε να αντιδράσει και να μειώσει τη διαφορά, ωστόσο η Νέα Ιωνία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας το προβάδισμά της στα επτά τέρματα (24-17).
Οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να περιορίσουν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά τη Νέα Ιωνία, η οποία έφτασε στην επικράτηση με 33-29.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Νέα Ιωνία έφτασε τους 12 βαθμούς και βρίσκεται μόνη στην κορυφή της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον ΠΑΟΚ με 11.
Τα πεντάλεπτα: 4-2, 8-4, 9-7, 12-8, 13-10, 16-11 (ημχ.), 20-15, 23-17, 28-20, 29-22, 32-25, 33-29.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
ΑΕΣΧ Πυλαίας - Προσοτσάνη 24-20
ΑΕΚ - Αθηναϊκός 35-15
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Καματερό - Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 26-23
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
Πανόραμα - ΠΑΟΚ 21-34
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
Νέα Ιωνία - Αναγέννηση Άρτας 33-29
Βαθμολογία
-
Νέα Ιωνία 12
-
ΠΑΟΚ 11
-
ΑΕΚ 9
-
Αναγέννηση Άρτας 7
-
ΓΑΣ Καματερού 7
-
Πανόραμα 6
-
Αθηναϊκός 4
-
ΑΕΣΧ Πυλαίας 2
-
Προσοτσάνη 2
-
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0