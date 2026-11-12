Επιστροφή στην κορυφή για τη Νέα Ιωνία

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Η Νέα Ιωνία επικράτησε με 33-29 της Αναγέννησης Άρτας, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 6η αγωνιστική της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, και ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα επέστρεψε η Νέα Ιωνία, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Αναγέννησης Άρτας με 33-29, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο διάστημά της.

Οι γηπεδούχες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς το προβάδισμα με 5-3, καταφέρνοντας στη συνέχεια να αυξήσουν σταδιακά τη διαφορά. Με αποτελεσματικότητα στην επίθεση και καλή αμυντική λειτουργία, η Νέα Ιωνία διατήρησε τον έλεγχο και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 16-11.

Στο δεύτερο μέρος, η Αναγέννηση Άρτας προσπάθησε να αντιδράσει και να μειώσει τη διαφορά, ωστόσο η Νέα Ιωνία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας το προβάδισμά της στα επτά τέρματα (24-17).

Οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να περιορίσουν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά τη Νέα Ιωνία, η οποία έφτασε στην επικράτηση με 33-29.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Νέα Ιωνία έφτασε τους 12 βαθμούς και βρίσκεται μόνη στην κορυφή της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον ΠΑΟΚ με 11.

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 8-4, 9-7, 12-8, 13-10, 16-11 (ημχ.), 20-15, 23-17, 28-20, 29-22, 32-25, 33-29.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

ΑΕΣΧ Πυλαίας - Προσοτσάνη 24-20

ΑΕΚ - Αθηναϊκός 35-15

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Καματερό - Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 26-23

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Πανόραμα - ΠΑΟΚ 21-34

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Νέα Ιωνία - Αναγέννηση Άρτας 33-29

Βαθμολογία