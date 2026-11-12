Μαυροπάνος: «Μας δίνει χαρά και δύναμη η στήριξη του κόσμου - Ξέρουμε τι να περιμένουμε από την Ολλανδία»

Ο Ντίνος Μαυροπάνος μίλησε για το ματς της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ και στάθηκε για ακόμη μία φορά στην στήριξη του κόσμου. Αποστολή στην Ολλανδία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντίνος Μαυροπάνος:

«Αρχικά ξέρουμε πως η Ολλανδία έχει ποιότητα, καλούς παίκτες υψηλής ποιότητας. Τους αντιμετωπίσαμε καλα, δείξαμε πως μπορουμε να γίνουμε επικίνδυνοι και να τους αντιμετωπίσουμε, Μετα εγιναν πιο επιθετικοί και εμείς κάτσαμε πίσω. Περιμένουμε την ίδια επιθετικότητα. Να ψάχνει κενά. Εμείς θα ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και να δώσουμε ό,τι καλύτερο.

Μεγάλη μας χαρά με τόσο κόσμο. Εξαιρετικός ο κόσμος στη Γερμανία, μας έδωσε δύναμη. Μεγάλη μας χαρά, θα μας δώσει δύναμη σε ένα δύσκολο παιχνίδι.

Εμείς προσπαθούμε να δώσομε σε κάθε ματς ό,τι πιο δυνατό έχουμε για τον κόσμο μας, Αντιπροσωπεύουμε μία χώρα και θέλουμε να δώσουμε ό,τι έχουμε. Χαρα μας να βλέπουμε τον κόσμο χαρούμενο και αυτή η χαρά μας κάνει και εμάς πιο δυνατούς. »