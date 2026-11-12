«Kicker» για Γιόβιτς: «Δεύτερη άνοιξη» στην ΑΕΚ και αποθέωση από τον Μουρίνιο

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Εκτενές αφιέρωμα του γερμανικού περιοδικού στον Σέρβο επιθετικό, με αναφορές στα επιτεύγματά του με την Ένωση, την ιδιαίτερη ατάκα του γιου του και τα εγκωμιαστικά λόγια του «Special One».

Η αγωνιστική αναγέννηση του Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ αποτελεί θέμα στο γερμανικό «Kicker», το οποίο αφιερώνει εκτενές δημοσίευμα στον 28χρονο επιθετικό, ενόψει της αναμέτρησης της Σερβίας με τη Γερμανία στο Βελιγράδι την Παρασκευή (13/11).

Με τίτλο «Ειδικός έπαινος από τον Special One: Ο Γιόβιτς ανθίζει ξανά – και απέναντι στη Γερμανία;», το γερμανικό Μέσο στέκεται στην εντυπωσιακή παρουσία του Σέρβου στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας πως διανύει μια «δεύτερη άνοιξη» στην καριέρα του.

Η επιλογή της ΑΕΚ και τα επτά γκολ στα ντέρμπι

Το «Kicker» θυμίζει ότι ο Γιόβιτς μετακόμισε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2025, έχοντας προηγουμένως εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής στον Ερυθρό Αστέρα ή μεταγραφής στην Οβιέδο.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον έπεισε να φορέσει τα κιτρινόμαυρα.

Ο ίδιος είχε εξηγήσει στο σερβικό "Mozzart Sport" το σκεπτικό του: «Όλα αυτά τα χρόνια στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατέκτησα τίτλους, αλλά ήθελα πλέον να πάω κάπου όπου θα έχω πρωταγωνιστικό ρόλο και θα συνεχίσω να διεκδικώ τρόπαια».

Σύμφωνα με το γερμανικό αφιέρωμα, ο Γιόβιτς πέτυχε 21 γκολ στην πρώτη του σεζόν με την ΑΕΚ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στην πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα επτά τέρματα που σημείωσε σε δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: χατ τρικ στο εκτός έδρας 3-2 και τέσσερα γκολ στο εντός έδρας 4-0.

Η αποτελεσματικότητά του συνεχίζεται και φέτος, καθώς, όπως καταγράφει το «Kicker», μετρά οκτώ γκολ και τρεις ασίστ σε 17 επίσημες συμμετοχές, έχοντας αναδειχθεί και κορυφαίος παίκτης του Σεπτεμβρίου στη Super League.

Η παρατήρηση του γιου του και η ανανέωση έως το 2029

Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια του αφιερώματος αφορά την οικογένεια του Σέρβου φορ.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, ο γιος του τον ρώτησε την περασμένη άνοιξη γιατί υπέγραψε στην ΑΕΚ μόνο για δύο χρόνια και όχι μέχρι το τέλος της καριέρας του!

Ο Γιόβιτς επέκτεινε πρόσφατα τη συνεργασία του με την Ένωση έως το 2029, με το «Kicker», να αναφέρει ότι στο συμβόλαιό του περιλαμβάνεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφή σε κορυφαίο πρωτάθλημα.

Η αποθέωση από τον Ζοσέ Μουρίνιο

Ξεχωριστή θέση στο δημοσίευμα έχει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, στην οποία οι Ισπανοί επικράτησαν 3-2 με γκολ του Φεντερίκο Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιόβιτς είχε θερμή συνομιλία με πρώην συμπαίκτες του στη «βασίλισσα», όπως οι Τιμπό Κουρτουά, Μπραΐμ Ντίαθ και Έντερ Μιλιτάο.

Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε ήταν τα εγκωμιαστικά λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο για την εμφάνιση της ΑΕΚ και ειδικότερα για τον Σέρβο επιθετικό.

«Το ότι δεν παίξαμε στο καλύτερο επίπεδό μας οφείλεται στην ΑΕΚ. Πραγματοποίησε μια εξαιρετικά δυνατή εμφάνιση», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός, προτού αποθεώσει τον Γιόβιτς: «Ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο Γιόβιτς ανάμεσα στις γραμμές είναι εξαιρετικός».

Το στοιχείο που προβληματίζει τη Γερμανία

Το «Kicker» αναλύει και τον αγωνιστικό ρόλο του Σέρβου, επισημαίνοντας ότι αποδίδει καλύτερα όταν έχει δίπλα του έναν καθαρόαιμο σέντερ φορ.

Στην ΑΕΚ, ο Μπάρναμπας Βάργκα αναλαμβάνει συχνά τον ρόλο του επιθετικού περιοχής, επιτρέποντας στον Γιόβιτς να κινείται πιο ελεύθερα, να υποδέχεται την μπάλα χαμηλότερα και να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό ήταν που προκάλεσε και τον θαυμασμό του Μουρίνιο.

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία, το γερμανικό περιοδικό σημειώνει ότι ο Γιόβιτς θα μπορούσε να συνθέσει επιθετικό δίδυμο με τον Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, αν και παραμένει αμφίβολη η δυνατότητα του τελευταίου να αγωνιστεί σε ολόκληρο το παιχνίδι μετά την επιστροφή του από τραυματισμό.

Στις επιλογές της Σερβίας βρίσκεται επίσης ο 19χρονος Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεχτ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του.

Το συμπέρασμα του «Kicker», είναι πως ο Γιόβιτς έχει επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο, θυμίζοντας τον επιθετικό που εντυπωσίασε με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να δαπανήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Και πλέον, όπως υπογραμμίζει το γερμανικό Μέσο, η άμυνα της Γερμανίας έχει κάθε λόγο να λάβει σοβαρά υπόψη της την προειδοποίηση του «Special One».