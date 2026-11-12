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Εύκολη εντός έδρας νίκη για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (3-1) κόντρα στη Σιέρα Λεόνε, με τον Σιμόν Μπάνζα να αγωνίζεται για περίπου 10 λεπτά.

Ο Αφρικανός φορ του Δικεφάλου αγωνίστηκε ξανά με τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας, στην εύκολη εντός έδρας νίκη απέναντι στην αδύναμη Σιέρα Λεόνε.

Στο 83ο λεπτό ο Σιμόν Μπάνζα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Βίσα, καταγράφοντας συμμετοχή περίπου 10 λεπτών.

Με τη νίκη αυτή οι «Λεοπάρδαλεις» έκαναν το 3/3 στον προκριματικό όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ενώ την ίδια ώρα χωρίς σκορ έμειναν Ισημερινή Γουινέα και Ζιμπάμπουε.

Ως εκ τούτου, εφόσον η ΛΔ Κονγκό επικρατήσει στο Μαρόκο της Σιέρα Λεόνε (17/11) θα σφραγίσει πρόωρα τη συμμετοχή του στην τελική φάση που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα της Κένυας, Ουγκάντας και Τανζανίας.

