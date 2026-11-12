Αλιμπίγεβιτς: «Έξι παιχνίδια ανά δύο ημέρες – Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους»

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Το απαιτητικό πρόγραμμα της Μπεσίκτας και την ανάγκη να προσφέρουν όλοι οι παίκτες περισσότερα υπογράμμισε ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν.

Η Μπεσίκτας δοκιμάζεται στην έδρα της Βιλερμπάν την Παρασκευή (13/11, 21:30), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς να στέκεται στις απαιτήσεις που δημιουργεί το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα της ομάδας του.

Οι Τούρκοι, που έχουν ρεκόρ 4-6 στη διοργάνωση, προέρχονται από την εντός έδρας ήττα με 67-83 από τη Ζαλγκίρις, ενώ ακολούθησε η ήττα με 84-83 από την Καρσίγιακα στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο τραυματισμός του Τζέιλεν Νόουελ, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω κατάγματος στη μύτη, περιορίζει τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού σε μια περίοδο με διαδοχικές αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Αλιμπίγεβιτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά ολόκληρου του ρόστερ, ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα του θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια από κάθε παίκτη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία θα δώσουμε τα επόμενα έξι παιχνίδια μας κυριολεκτικά ανά δύο ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερη συνεισφορά από όλους τους παίκτες και να δείξουν όλοι επιπλέον προσπάθεια».