Μεγάλο «διπλό» το Βέλγιο, ουραγός η Τουρκία έμεινε στο... μηδέν

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H Toυρκία προηγήθηκε απέναντι στο Βέλγιο όμως ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να... γευτεί τη χαρά βαθμών ή βαθμού καθώς οι «διάβολοι» γύρισαν το ματς μέσα σε ένα δεκάλεπτο στη γειτονική χώρα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου του Nation League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης με καλοεκτελεσμένο φάουλ του Αρντά Γκιουλέρ, το 6ο του με τη φανέλα της Τουρκίας, όμως οι Βέλγοι είχαν... έτοιμες τις απαντήσεις.

Πρώτα με τον Ντε Μπρόινε στο 27′, με τον άσο της Νάπολι να σκοράρει για 40η φορά με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας και σχεδόν αμέσως μετά με τον Ντε Κετελάρε να «γράφει» το 1-2 από κοντινή απόσταση.

Στην επανάληψη, οι Τούρκοι επιχείρησαν να ισοφαρίσουν με τον Γιλμάζ στο 60′ και τον Γκιουλέρ στο 76′ όμως ο γκολκίπερ των Βέλγων με δύο σημαντικές επεμβάσεις είπε «όχι», κρατώντας τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του.

Το Βέλγιο ανέβηκε στη δεύτερη θέση του A’ ομιλού της League Α του Nations League, υποχρεώνοντάς την Τουρκία στην πέμπτη σερί ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις.