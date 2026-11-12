ΠΑΟΚ: Θέμα στο ισχίο για τον Μοναστηρλή, επιστρέφει Θεσσαλονίκη και υποβάλλεται σε εξετάσεις

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Δημήτρη Μοναστηρλή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας Κ21 με την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, στο πλαίσιο των playoffs για την πρόκριση στο Euro Κ21 του 2027.

Ο νεαρός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην περιοχή του ισχίου, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει την προσπάθειά του στην αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, στο 55ο λεπτό της συνάντησης αντικαταστάθηκε από τον Μπότη, καθώς δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει.

Η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε και το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν.

Όπως έγινε γνωστό, η αποστολή της Εθνικής θα επιστρέψει την Παρασκευή στην Αθήνα, ωστόσο ο Μοναστηρλής θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις από τους ανθρώπους του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ.

Μέσα από τον ιατρικό έλεγχο θα διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάστασή του, αλλά και για το χρονικό διάστημα που ενδεχομένως θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.