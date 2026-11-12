Ολυμπιακός: Από τρεις σε πέντε ημέρες το ρεπό του Αλγκουαθίλ

Αλλαγή δεδομένων στο πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού, καθώς ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να δώσει τελικά πενθήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, αντί για το τριήμερο που είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Ο Βάσκος τεχνικός είχε ενημερώσει τους παίκτες ότι μετά την προπόνηση της Πέμπτης (12/11) θα ακολουθούσαν τρεις ημέρες ξεκούρασης, με την επιστροφή στις εγκαταστάσεις του Ρέντη να έχει οριστεί για τη Δευτέρα (16/11).
Ωστόσο, με τη νέα απόφαση, το διάστημα ξεκούρασης αυξάνεται κατά δύο ημέρες, μεταθέτοντας την επανέναρξη των προπονήσεων.
Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων έχει δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες στο Ρέντη, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές απουσιάζουν με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.
Μάλιστα, ο Αλγκουαθίλ είχε συμπεριλάβει στις τελευταίες προπονήσεις και πέντε ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα, προκειμένου να συμπληρώσει το διαθέσιμο γκρουπ.