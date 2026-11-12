Ολυμπιακός: Από τρεις σε πέντε ημέρες το ρεπό του Αλγκουαθίλ

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Αλλαγή στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού κατά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αυξάνει τις ημέρες ξεκούρασης των ποδοσφαιριστών του από τρεις σε πέντε.

Αλλαγή δεδομένων στο πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού, καθώς ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να δώσει τελικά πενθήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, αντί για το τριήμερο που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε ενημερώσει τους παίκτες ότι μετά την προπόνηση της Πέμπτης (12/11) θα ακολουθούσαν τρεις ημέρες ξεκούρασης, με την επιστροφή στις εγκαταστάσεις του Ρέντη να έχει οριστεί για τη Δευτέρα (16/11).

Ωστόσο, με τη νέα απόφαση, το διάστημα ξεκούρασης αυξάνεται κατά δύο ημέρες, μεταθέτοντας την επανέναρξη των προπονήσεων.

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων έχει δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες στο Ρέντη, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές απουσιάζουν με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Μάλιστα, ο Αλγκουαθίλ είχε συμπεριλάβει στις τελευταίες προπονήσεις και πέντε ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα, προκειμένου να συμπληρώσει το διαθέσιμο γκρουπ.