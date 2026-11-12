Εθνική Ελλάδας: Τελευταία προπόνηση στην Ολλανδία πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση (vid)

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Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποιεί την τελευταία της προπόνηση στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία. Με απουσίες η «γαλανόλευκη», αλλά και με 2.600 Έλληνες φιλάθλους στο πλευρό της. Αποστολή στην Ολλανδία.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για την αναμέτρηση με την Ολλανδία, την Παρασκευή (13/11, 21:45), στο πλαίσιο του Nations League.

Οι διεθνείς πραγματοποιούν αυτή την ώρα την τελευταία τους προπόνηση στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ολοκληρώνει την προετοιμασία της ομάδας για ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι.

Οι απουσίες και το ερωτηματικό με τον Κουρμπέλη

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφείρη και τον Μανώλη Σάλιακα, οι οποίοι θα απουσιάσουν λόγω τιμωρίας.

Παράλληλα, ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Προς το παρόν δεν υπάρχει νεότερη επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του.

Εξαντλήθηκαν τα 2.600 εισιτήρια των Ελλήνων

Ιδιαίτερα δυναμική αναμένεται η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στις εξέδρες της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

Τα 2.600 εισιτήρια που διατέθηκαν για τις ανάγκες των υποστηρικτών της Εθνικής εξαντλήθηκαν, με τη «γαλανόλευκη» να έχει σημαντική στήριξη και μακριά από την Ελλάδα.