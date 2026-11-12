Εθνική Ελλάδας: Έβγαλε όλη την προπόνηση ο Κουρμπέλης – Θέτει υποψηφιότητα για την ενδεκάδα

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Ευχάριστα νέα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς ο Δημήτρης Κουρμπέλης ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης, θέτοντας υποψηφιότητα για την αρχική ενδεκάδα απέναντι στην Ολλανδία. Αποστολή στην Ολλανδία: Γιάννης Λύκος

Θετικά είναι τα νεότερα από το Άμστερνταμ για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία.

Ο έμπειρος μέσος, που τις προηγούμενες ημέρες είχε ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα, δείχνει να ξεπερνά το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε, με την αυριανή ημέρα να είναι καθοριστική για την τελική απόφαση.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως ο Κουρμπέλης συγκεντρώνει πιθανότητες να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα, προσφέροντας μια σημαντική λύση στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Άλλωστε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη.