Εθνική Ελλάδας: Έβγαλε όλη την προπόνηση ο Κουρμπέλης – Θέτει υποψηφιότητα για την ενδεκάδα

Θετικά είναι τα νεότερα από το Άμστερνταμ για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία.
Ο έμπειρος μέσος, που τις προηγούμενες ημέρες είχε ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα, δείχνει να ξεπερνά το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε, με την αυριανή ημέρα να είναι καθοριστική για την τελική απόφαση.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως ο Κουρμπέλης συγκεντρώνει πιθανότητες να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα, προσφέροντας μια σημαντική λύση στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Άλλωστε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη.