Ο Βεζένκοφ έγραψε ιστορία: Ξεπέρασε τον Σπανούλη και έγινε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην Euroleague! (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ έγραψε ιστορία με την φανέλα του Ολυμπιακού: ο Βούλγαρος φόργουορντ με το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων» στην Euroleague.

Αξέχαστο θα μείνει το παιχνίδι κόντρα στην Ντουμπάι για τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ με το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο λεπτό του αγώνα κόντρα στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, έφτασε τους 3553 πόντους με τη φανέλα των «ερυθρολέυκων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Euroleague για τους Πειραιώτες.

Ο «Kill Bill» με 3.552 βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση, ακολουθεί ο Γιώργος Πρίντεζης, με 3.380, ενώ στην τέταρτη θέση της κατάταξης, βρίσκεται ο Κώστας Παπανικολάου με 2.730 πόντους. Στην πέμπτη θέση των πρώτων σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος μετράει αυτή τη στιγμή 1.926 πόντους.

Το πρώτο παιχνίδι του Βεζένκοφ με την ερυθρόλευκη φανέλα, στη διοργάνωση, χρονολογείται στις 12 Οκτωβρίου του 2018. Αντίπαλος της ομάδας του Πειραιά ήταν η Χίμκι, στη Ρωσία, η οποία είχε προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague

Σάσα Βεζένκοφ: 3553 πόντοι

3553 πόντοι Βασίλης Σπανούλης: 3.552 πόντοι

3.552 πόντοι Γιώργος Πρίντεζης: 3.380 πόντοι

3.380 πόντοι Κώστας Παπανικολάου: 2.730 πόντοι

2.730 πόντοι Νίκολα Μιλουτίνοφ: 1.926 πόντοι