Αργεντινή: Ανανέωσε ο Σκαλόνι έως το 2030 – Έτοιμος για ιστορικό ρεκόρ (pic)

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Ο Λιονέλ Σκαλόνι θα παραμείνει στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής μέχρι το Μουντιάλ του 2030, με τον 48χρονο τεχνικό να ετοιμάζεται να γράψει ιστορία ως ο πρώτος προπονητής της χώρας που θα συμμετάσχει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα.

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λιονέλ Σκαλόνι έως το 2030 ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, βάζοντας τέλος στα σενάρια αποχώρησης του 48χρονου προπονητή.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε την Πέμπτη (12/11), παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάπια, με τον Σκαλόνι να συνεχίζει στον πάγκο της «αλμπισελέστε» για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Η παραμονή του δεν θεωρούνταν δεδομένη, καθώς μετά την ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026 είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

«Έπειτα από αρκετή σκέψη και συζητήσεις με τους συνεργάτες μου και τους δικούς μου ανθρώπους, αποφασίσαμε ότι το καλύτερο είναι να συνεχίσουμε», δήλωσε ο Αργεντινός τεχνικός.

Ο Σκαλόνι ανέλαβε την Εθνική το 2018 και την οδήγησε στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2022, δύο Copa América (2021, 2024) και του Finalissima 2022.

Εφόσον παραμείνει μέχρι το 2030, θα γίνει ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Αργεντινής που θα την καθοδηγήσει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα, ξεπερνώντας τους Σέσαρ Λουίς Μενότι και Κάρλος Μπιλάρδο, που είχαν από δύο συμμετοχές.