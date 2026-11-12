Μίλαν: Στο στόχαστρο ο Τρεσόλντι – Τα 60 εκατ. ευρώ και το όνειρο του 22χρονου

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Μίλαν εξετάζει την απόκτηση του Νικολό Τρεσόλντι από την Κλαμπ Μπριζ, με τις απαιτήσεις των Βέλγων να φτάνουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Το ιδιαίτερο στοιχείο που συνδέει τον νεαρό επιθετικό με τους «ροσονέρι».

Έναν από τους πιο περιζήτητους νεαρούς επιθετικούς της Ευρώπης έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο η Μίλαν, καθώς εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Νικολό Τρεσόλντι, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

Ο 22χρονος επιθετικός έχει ήδη σημειώσει οκτώ γκολ στο βελγικό πρωτάθλημα και πέντε στο Champions League, με κορυφαία στιγμή το χατ τρικ απέναντι στην Ίντερ, σε μια εμφάνιση που αύξησε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

Η Μίλαν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του τον Ιανουάριο, ωστόσο η βελγική ομάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να τον παραχωρήσει στη μέση της αγωνιστικής περιόδου.

Μάλιστα, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, νεότερα δημοσιεύματα ανεβάζουν τις απαιτήσεις της Μπριζ στα 60 εκατομμύρια.

Η Μίλαν των ονείρων του και ο ανταγωνισμός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσωπική επιθυμία του Τρεσόλντι, ο οποίος έχει εκφράσει στο παρελθόν την αγάπη του για τη Μίλαν, χαρακτηρίζοντάς την ομάδα των ονείρων του.

Γεννημένος στην Ιταλία, αλλά διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας, ο νεαρός φορ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Σίτι φέρονται επίσης να παρακολουθούν την περίπτωσή του, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των «ροσονέρι».

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να υπάρξει συμφωνία τον Ιανουάριο, με τον ποδοσφαιριστή να παραμένει στην Κλαμπ Μπριζ μέχρι το καλοκαίρι.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη επίσημη πρόταση, με τη μεταγραφική υπόθεση να βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.