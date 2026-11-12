Λάσο: «Κλειδί η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού απέναντι στη Βίρτους»

Στην αθλητικότητα, την επιθετικότητα και τον γρήγορο ρυθμό που χαρακτηρίζουν τη Βίρτους Μπολόνια στάθηκε στις δηλώσεις του ο Πάμπλο Λάσο, τονίζοντας πως η αμυντική προσήλωση και η επιβολή του αγωνιστικού ρυθμού θα είναι καθοριστικοί παράγοντες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Βίρτους Μπολόνια έχει εκπλήξει πιθανότατα τους πάντες με την παρουσία της από το ξεκίνημα της χρονιάς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αθλητική ομάδα, η οποία αρέσκεται στο γρήγορο παιχνίδι, στις επιθέσεις στο ανοιχτό γήπεδο και στο να εκδηλώνει τις επιθέσεις της με μεγάλη ταχύτητα.

Οι εμπειρίες μας από τα παιχνίδια απέναντι στην Παρί και την Τόφας ήταν αρκετά ξεκάθαρες. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην επιθετικότητά τους και κυρίως στην ικανότητά τους να επιτίθενται προς το καλάθι. Παίζουν με ανοιχτούς χώρους και αναζητούν συνεχώς τη διείσδυση, επομένως πρέπει να επιβάλουμε την αμυντική μας λειτουργία με τον σωστό τρόπο.

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε στη συνέχεια να επιβάλουμε τη δική μας επίθεση και τον δικό μας ρυθμό. Αν προσπαθήσουμε απλώς να παίξουμε με τον τρόπο της Βίρτους, θα δυσκολευτούμε, καθώς θα της επιτρέψουμε να ελέγξει τα συναισθήματα και τη ροή της αναμέτρησης.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανακτήσουμε, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση και να διεκδικήσουμε τη νίκη στην έδρα μας. Θεωρώ πως αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς».