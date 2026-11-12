Lakers' Corner: Η Big-3 που τρομοκρατεί την λίγκα και η δικαίωση του Πελίνκα

Η Big-3 των Λος Άντζελες Λέικερς έχει αρχίσει εκπληκτικά τη σεζόν, οι ρολίστες... πετάνε, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (11-2) και ο Ρομπ Πελίνκα δικαιώθηκε για τις αποφάσεις που πήρε στην off-season.

Το καλοκαίρι δημιουργήθηκαν αρκετά ερωτηματικά στους Λος Άντζελες Λέικερς με τις εξελίξεις στα μεταγραφικά. Αποχώρησε ο Λεμπρόν Τζέιμς αλλά και παίκτες που έκαναν την διαφορά πέρσι, όπως οι Μάρκους Σμαρτ, Λουκ Κενάρντ, Ρούι Χατσιμούρα και Τζάκσον Χέιζ. Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι» χρειάστηκαν να προχωρήσουν σε πολλές προσθήκες και διορθωτικές κινήσεις. Ουσιαστικά κλήθηκαν να φτιάξουν έναν νέο κορμό.

Πρώτη προτεραιότητα ήταν η παραμονή του Όστιν Ριβς, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι τη σεζόν 2028-29 (και player option για τη σεζόν 2029-30). Αφού ολοκληρώθηκε η συμφωνία, οι Λέικερς -πάντα σε επικοινωνία με τον Λούκα Ντόντσιτς- έψαξαν στην αγορά για τους κατάλληλους παίκτες για να συμπληρώσουν το «παζλ».

Μεγαλύτερη κίνηση ήταν αυτή του Ουόκερ Κέσλερ, με τον Ρομπ Πελίνκα να δίνει... ό,τι είχαν οι Λέικερς για να τον ντύσει στα μωβ και χρυσά. Πολλοί αμφισβήτησαν αυτή τη κίνηση και θεώρησαν πως οι Λέικερς... κατέστρεψαν το μέλλον τους, καθώς έδωσαν πολλά picks για έναν παίκτη που δεν θα προσφέρει τα όσα χρειάζονται. Στη συνέχεια, οι «Λιμνάνθρωποι» έκαναν δικούς τους και ρολίστες, οι οποίοι κατευθείαν κατάλαβαν και αποδέχτηκαν τον ρόλο τους στην ομάδα. Κουεντίν Γκράιμς, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, Κόλιν Σέξτον, Ματίς Τάιμπουλ και Ζάιαρ Ουίλιαμς προσέθεσαν βάθος και ποιότητα στο πάγκο του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Και τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους.

Μετά από 13 παιχνίδια οι Λέικερς βρίσκονται μόνοι στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 11-2, ενώ μετράνε 7 συνεχόμενες νίκες.

Ο Λούκα Ντόντσιτς κάνει ακόμα μια φορά σεζόν MVP. Είναι ο κoρυφαίος σκόρερ στην λίγκα έχοντας κάτα μέσο όρο 38,6 πόντους (με 40,8% από την γραμμή του τριπόντου), ενώ μετράει ακόμα 7,5 ριμπάουντ, 7,6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ σε 11 αγώνες και 35,9 λεπτά.

Ο Όστιν Ριβς αποδεικνύει γιατί οι «Λιμνάνθρωποι» έκαναν τα πάντα για να τον «δέσουν» στο Λος Άντζελες. Σε 12 ματς και 35,3 λεπτά έχει 24,7 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 4,7 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ, ενώ έχει βγει μπροστά και στα παιχνίδια που έμεινε εκτός ο «Luka Magic».

Και φυσικά ακολουθεί ο Ουόκερ Κέσλερ, ο οποίος διέψευσε όσους είχαν αμφιβολίες για την κατάστασή του. Σε 13 αγώνες και 30,8 λεπτά στο παρκέ προσφέρει 14,5 πόντους, 10,8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 2,2 μπλοκ.

Την ίδια ώρα Ζάιαρ Ουίλιαμς (11 πόντοι, 2,6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1,5 κλεψίματα σε 10 ματς και 24,1 λεπτά) και Ματίας Τάιμπουλ (7,1 πόντοι, 1,8 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 2,2 κλεψίματα, 0,8 μπλοκ σε 13 ματς και 24,4 λεπτά) προσφέρουν πολλά περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς βάσει των συμβολαίων τους.

Ο Κουέντιν Γκράιμς και ο Κόλιν Σέξτον αποτελούν ασφαλείς επιλογές, ενώ ο Τζέικ Λαράβια κάνει την… βρώμικη δουλειά όποτε χρειαστεί. Ο μόνος παίκτης που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ρέντικ είναι ο Κέβον Λόυνεϊ και για αυτό έχει βρεθεί ξανά στο rotation ο Τζάρεντ Βάντερμπιλτ, ενώ οι Λέικερς ψάχνουν στην αγορά για έναν backup σέντερ.

Η εικόνα της ομάδας μέχρι τώρα δικαιώνει απόλυτα τον Πελίνκα για τις καλοκαιρινές του επιλογές και ένα πράγμα έχει γίνει ξεκάθαρο από τώρα: Η Big-3 των Λέικερς θα… τρομοκρατεί την υπόλοιπη λίγκα για πολλά χρόνια ακόμα.