CIES: Στην κορυφή της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός – Στο βάθρο ο Ολυμπιακός, στην επτάδα η ΑΕΚ!

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο καταγράφει η νέα έρευνα του CIES Football Observatory, καθώς τρεις ομάδες της Super League βρίσκονται ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες άμυνες των ισχυρότερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (12/11) και βασίζεται σε δεδομένα της Impect, αξιολογεί τις ομάδες με κριτήριο τον μέσο αριθμό γκολ που δέχονται ανά 90 λεπτά στα εγχώρια πρωταθλήματά τους.
Ο Παναθηναϊκός μοιράζεται την πρώτη θέση με την Πόρτο, καθώς αμφότερες οι ομάδες δέχονται μόλις 0,41 γκολ ανά 90λεπτο, παρουσιάζοντας την καλύτερη επίδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Εξίσου εντυπωσιακή είναι η παρουσία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με την Άρσεναλ. Οι δύο ομάδες καταγράφουν ακριβώς τον ίδιο μέσο όρο, με 0,46 γκολ παθητικό ανά 90 λεπτά.
Την ελληνική τριάδα συμπληρώνει η ΑΕΚ, που καταλαμβάνει την έβδομη θέση με 0,61 γκολ παθητικό, αφήνοντας πίσω της ομάδες από ισχυρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Τρεις ελληνικές ομάδες ανάμεσα στις κορυφαίες άμυνες
Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης η Γάνδη, η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, η Μπράιτον, η Λιλ και η Ζιλ Βισέντε.
Αξιοσημείωτο είναι πως από τη συγκεκριμένη λίστα απουσιάζουν σύλλογοι όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν.
Η τριπλή ελληνική παρουσία αποτελεί μια αξιοσημείωτη στατιστική επίδοση, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να ξεχωρίζουν για την αμυντική τους αποτελεσματικότητα.