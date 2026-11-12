Κλοπ για Ενμέτσα: «Δεν θα πανηγυρίσει ξανά έτσι»

Ο μέσος της εθνικής Γερμανίας, Φέλιξ Ενμέτσα, δεν πρόκειται να επαναλάβει τον πανηγυρισμό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε από πολλούς ως αναφορά σε υπερσυντηρητικές χριστιανικές πεποιθήσεις, όπως ξεκαθάρισε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός, η ομάδα του οποίου αντιμετωπίζει την Παρασκευή (13/11) τη Σερβία για το Nations League, συζήτησε το ζήτημα με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή. «Ήταν ένα μεγάλο θέμα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είδα τον Φέλιξ να πετυχαίνει δύο εξαιρετικά γκολ και παρατήρησα τον πανηγυρισμό και τη συγκεκριμένη χειρονομία. Εκείνη τη στιγμή δεν έδωσα σημασία. Στη συνέχεια, όμως, ξέσπασαν όλα αυτά», δήλωσε ο Κλοπ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Ενμέτσα είχε πανηγυρίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τα δύο γκολ που σημείωσε στη νίκη της Ντόρτμουντ με 2-1 επί της Έλβερσμπεργκ την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, έκανε μια κίνηση σαν να αφαιρεί ένα στέμμα από το κεφάλι του και να το τοποθετεί στο έδαφος.

Η χειρονομία ερμηνεύτηκε από αρκετούς φιλάθλους ως αναφορά στην καμπάνια «The King's Return», η οποία συνδέεται με το δίκτυο Ballers in God (BIG), μια κοινότητα χριστιανών ποδοσφαιριστών.

«Μου είπε ότι αγαπά όλους τους ανθρώπους και δεν κάνει διακρίσεις εις βάρος κανενός. Για μένα, αυτό ήταν το σημαντικότερο ζήτημα και ξεκαθαρίστηκε. Στη συνέχεια, τον ρώτησα πώς θα χειριστούμε τον πανηγυρισμό των γκολ. Δεν θα πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε ο Κλοπ.

Οι επικριτές της καμπάνιας «The King's Return» υποστηρίζουν ότι το περιεχόμενό της εισάγει διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων.