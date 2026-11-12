Μουσλέρα: Μια κούπα πριν από το αντίο – Το τελευταίο του ραντεβού με την ιστορία!(vid)

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Ο Φερνάντο Μουσλέρα φέρεται να έχει αποφασίσει να κρεμάσει τα γάντια του μετά τον τελικό του Copa Libertadores, έχοντας την ευκαιρία να ολοκληρώσει μια σπουδαία καριέρα με το σημαντικότερο τρόπαιο της Νότιας Αμερικής.

Ένα φινάλε βγαλμένο από κινηματογραφικό σενάριο ενδέχεται να γράψει ο Φερνάντο Μουσλέρα, καθώς ο 40χρονος τερματοφύλακας φέρεται αποφασισμένος να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά τον τελικό του Copa Libertadores, στις 28 Νοεμβρίου.

Η Εστουδιάντες αντιμετωπίζει την Παλμέιρας στο ιστορικό «Σεντενάριο» του Μοντεβιδέο, ένα γήπεδο με ιδιαίτερη σημασία για τον Ουρουγουανό, που μπορεί να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό μιας καριέρας 22 ετών.

Το παρασκήνιο, ωστόσο, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οι συμπαίκτες του προσπαθούν να τον μεταπείσουν, ενώ ο πρόεδρος της Εστουδιάντες, Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, φέρεται διατεθειμένος να του προσφέρει νέο μονοετές συμβόλαιο.

Ο Μουσλέρα υπήρξε καθοριστικός στην πρόκριση στον τελικό, αποκρούοντας τρία πέναλτι απέναντι στη Φλαμένγκο, στις εκτελέσεις των Ζορζίνιο, Λούκας Πακετά και Μπρούνο Ενρίκε.

Από το καλοκαίρι του 2025 έχει καταγράψει 63 συμμετοχές με την Εστουδιάντες, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του 22 φορές.

Με 24 τρόπαια στην καριέρα του, 14 χρόνια στη Γαλατασαράι και την κατάκτηση του Copa América το 2011, ο έμπειρος γκολκίπερ έχει γράψει τη δική του ιστορία.

🌎🇦🇷 HEROICO FERNANDO MUSLERA ATAJANDO DOS PENALTIS EN LA SERIE 🔥 PRIMERO A JORGINHO Y AHORA A LUCAS PAQUETÁ EL SALVADOR DE ESTUDIANTES ANTE FLAMENGO https://t.co/z8gz37Oegy — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 23, 2026

Η συγκυρία είναι μοναδική: το 1968 η Εστουδιάντες κατέκτησε το πρώτο της Libertadores απέναντι στην Παλμέιρας, στο ίδιο γήπεδο.

Πενήντα οκτώ χρόνια αργότερα, ο Μουσλέρα έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο εκεί όπου η Εστουδιάντες έγραψε ιστορία.