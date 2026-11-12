Ανατροπάρα και Νο1 η Ιταλία, 5x5 η Ισπανία, έγραψε ιστορία ο Κέιν

Η Ιταλία έκανε γύρισε το ματς με την Γαλλία (3-1) και της πήρε την πρωτιά, έκανε το 5x5 η Ισπανία, ενώ ο Κέιν οδήγησε την Αγγλία σε νίκη γράφοντας ιστορία.

Comeback στο San Siro και στον όμιλο έκανε η Squadra Azzurra και πέρασε 1η έπειτα από 5 αγωνιστικές. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι βρέθηκε να χάνει από την Γαλλία, η οποία είχε δύο δοκάρια, όμως παρότι έχασε πέναλτι, επιβλήθηκε με 3-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 στο πρώτο ματς, πέρασε πάνω από τους Τρικολόρ.

Στο 10' η Γαλλία άνοιξε το σκορ με τον Ολίσε μετά την γκάφα του Ντοναρούμα, όμως στο 26' κόντρα στη ροή του αγώνα ο Πίο Εσπόζιτο ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Ο Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο έχασε στο δεύτερο μέρος πέναλτι στέλνοντας την μπάλα άουτ, όμως στο 63' ο Φρατέζι με κοντινό πλασέ έκανε την ανατροπή. Στο 75' η Ιταλία είχε νέα ευκαιρία από τη βούλα και ο Πίο ήταν εύστοχος διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Το όνομά του με «χρυσά» γράμματα έγραψε στην ιστορία της Αγγλίας ο Χάρι Κέιν, που σκόραρε από τα 11 βήματα στο 126ο ματς του με το Εθνόσημο, αφήνοντας για πάντα πίσω τον Πίτερ Σίλτον. Τα Τρία Λιοντάρια άνοιξαν το σκορ με το κοντινό πλασέ του Ρότζερς στο 24' σε βάρος της Κροατίας (μπήκε αλλαγή ο Μάγιερ της ΑΕΚ), που βρήκε την απάντηση στο Wembley με τον Σούσιτς στο 59' μετά το σοβαρό λάθος του Κουάνσα. Ο Κέιν έκανε το 2-1 από τη βούλα στο 64' στέλνοντας την ομάδα του Τόμας Τούχελ στους 12 βαθμούς.

Στους 15 είναι πλέον η Ισπανία μετά το 0-2 κόντρα στην Τσεχία. Το 0-1 για τους πρωταθλητές κόσμου έγραψε στο 39' ο Άλεξ Μπαένα με πέναλτι και στο 96' ένας άλλος παίκτης της Ατλέτικο, ο Μαρκ Πουμπιλ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ υπέρ της La Roja που έφτασε ελεγχόμενα στο 5x5 στο Group3.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

LEAGUE A

Group1

Τουρκία - Βέλγιο 1-2

Ιταλία - Γαλλία 3-1



Group3

Τσεχία - Ισπανία 0-2

Αγγλία - Κροατία 2-1



LEAGUE C

Group1

Αλβανία-Φινλανδία 2-0

Σαν Μαρίνο - Λευκορωσία 0-2

Group2

Αρμενία-Κύπρος 1-1

Μαυροβούνιο-Λετονία 2-1