Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Ο παίκτης έκανε παράπτωμα, όχι ο Ολυμπιακός - Να κερδίσει την θέση του»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά την άνετη νίκη επί της Ντουμπάι στάθηκε στον Ντόρσεϊ λέγοντας πως ο παίκτης έκανε παράπτωμα και πρέπει να κερδίσει και πάλι την θέση του, σημειώνοντας πως ο Ολυμπιακός δεν ζητάει από κανέναν κάτι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα καλό βράδυ για εμάς. Και οι παίκτες το απόλαυσαν με την ατμόσφαιρα που υπήρξε και ο κόσμος στήριξε. Είχαμε περισσότερες μέρες να προπονηθούμε μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι. Όλη η ομάδα ήταν έτοιμη να εκτελέσει το πλάνο, ήταν μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση από τον Φουρνιέ. Αμυντικά ήμασταν πολύ καλοί, αν εξαιρέσουμε τα 10 επιθετικά ριμπάουντ. Αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και μοιράσαμε το χρόνο. Όλοι είχαν συμμετοχή σε αυτή τη νίκη».

Για τις αποφάσεις στην επίθεση: «Στη μονή εβδομάδα έχεις παραπάνω χρόνο για προπόνηση. Το Ντουμπάι είναι 9 μέρες μακριά από τη βάση του και επειδή το έχω ζήσει το να λείπεις και να παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια είναι δύσκολο. Πρέπει να τους δώσουμε ένα ελαφρυντικό. Κάναμε 2 καλές προπονήσεις είχε περισσότερο χρόνο να κάνει recovery ο Φουρνιέ, ο Κόντσαρ να κάνει περισσότερη προπόνηση. Κάναμε ατομικά meeting εξηγήσαμε πως ο τρόπος πρέπει να είναι συγκεκριμένος, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Το να έχει ισορροπία η ομάδα είναι σημαντικό και να παίρνεις ό,τι σου δίνει η άμυνα».

Για τον Κόρι Τζόζεφ: ««Είναι παίκτης που δεν στρεσάρεται με όσα γίνονται στο παρκέ. Το κάνει γιατί αγαπάει το μπάσκετ και του αρέσει να είναι στο γήπεδο. Δεν το κάνει σαν επαγγελματική υποχρέωση αλλά σαν αγάπη για το άθλημα. Η αιτία που άλλαξαν οι πεντάδες ήταν να ταιριάξουν κάποια δίδυμα. Δεν είναι απόλυτο, είναι μια σκέψη, που σήμερα λειτούργησε. Δεν ξέρουμε αν θα ξαναγίνει, θα δούμε. Ψάχνουμε για παίκτες. Πέρυσι είχαμε 4 πλέι μέικερ, τώρα έχουμε 2 και έχουμε και τον Πλώτα που είναι σε διαδικασία εκμάθησης. Χρειάζεται άλλος ένας, η δημιουργία δεν είναι στα επίπεδα του προηγούμενου χρόνου, είχαμε 20 ασίστ για πολύ λίγα λάθη. Μπορούμε να μοιράζουμε περισσότερο τη μπάλα. Αν βρούμε κάτι σε αυτό το κομμάτι θα το πάρουμε».

Για τον Τζόουνς: «Για κάθε παίκτη είναι δύσκολο να παίξει σε μία από τις δύο διοργανώσεις .Αν δεν παίξεις πρώτα ένα παιχνίδι να νιώσεις αυτοπεποίθηση, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Πέρυσι μας βοήθησε ότι είχαμε 3 ψηλούς. Δεν είναι εύκολο και γι αυτούς να το αποδεχτούν. Ο μεγάλος στόχος όταν είναι η Ευρωλίγκα θυσιάζεις πράγματα και τώρα πρέπει να το κάνουν ξανά. Ο Ντάνστον αδικείται από μένα γιατί είναι η τελευταία προσθήκη και παίζει πολύ καλά. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν αντέξουμε όλοι τη δυσκολία των αγώνων θα μας βοηθήσει να πάμε στο επόμενο επίπεδο».

Για τον Ντόρσεϊ «Να τον κερδίσουμε, να μας κερδίσει. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε παράπτωμα, ο παίκτης έκανε παράπτωμα. Αυτός πρέπει να κερδίσει τη θέση του. Τον εκτιμούμε. Να τον κερδίσουμε εμείς, δεν ζητάμε από κανέναν κάτι. Ο Τάιλερ έπαιζε 5άδα στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης. Πρέπει κι αυτός να είναι ικανοποιημένος. Αν το καταφέρει θα είναι χρήσιμος για την ομάδα, αν δεν το καταφέρει είναι άλλη συζήτηση».