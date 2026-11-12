Γιαμπουσέλε: «Αν δέσουμε, κερδίζουμε πολλές ομάδες του ΝΒΑ - Θέλω να κατακτήσω τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη φετινή ποιότητα του Παναθηναϊκού και τους στόχους που έχει με το «τριφύλλι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «L' Equipe»:

Για την άφιξή του στην Αθήνα; «Με υποδέχθηκε ο Ματίας (Λεσόρ), ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είχαμε βρεθεί ήδη το καλοκαίρι, φυσική προετοιμασία, τα πάντα εκτός από μπάσκετ. Περάσαμε πολύ καλά. Εδώ είναι το σπίτι του. Παίζει στον Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια. Μου έδειξε το γήπεδο, τις εγκαταστάσεις. Είμαστε πολύ δεμένοι, οι οικογένειές μας γνωρίζονται. Είναι αυθόρμητος τύπος, μου μοιάζει πολύ στην τρέλα και την πλάκα. Είμαι χαρούμενος που βρισκόμαστε στην ίδια ομάδα και προσπαθούμε να τα κατακτήσουμε όλα μαζί».

Γιατί την αοπόφασή του να επιστρέψει στην Ευρώπη: «Πίστευα ότι είχα ανακάμψει καλά στο Σικάγο στο τέλος της περασμένης σεζόν, ότι είχα αποδείξει πως μπορώ να σταθώ. Ότι αν το ξεκίνημα της χρονιάς ήταν δύσκολο, ήταν θέμα συνθηκών και ευκαιριών, χωρίς να θέλω να ασκήσω κριτική, απλώς δεν έπαιζα. Χωρίς να κολλήσω στο οικονομικό, η πρόταση που έλαβα ήταν πολύ χαμηλή. Θα μπορούσα, όπως και στη Φιλαδέλφεια να κάνω ξανά υποχώρηση. Αλλά αυτό που μου προσφέρθηκε στη Μινεσότα ήταν μερικώς εγγυημένο, με το ενδεχόμενο να γίνω ανταλλαγή στην προθεσμία των trade... Θα πιστεύω πάντα στον εαυτό μου και θα μπορούσα να πάρω το ρίσκο. Όμως για ένα ελάχιστο συμβόλαιο, χωρίς εγγυημένο χρόνο συμμετοχής, ήθελα άραγε να επιβάλω στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου δύο νέες μετακομίσεις μέσα σε έξι μήνες, κι άλλες αλλαγές σχολείων και τα λοιπά; Δεν θέλω καν να μιλήσω για σεβασμό, αλλά όταν ήρθε η πρόταση, είπα μέσα μου: ίσως αυτό είναι το τέλος (για το NBA) και πρέπει να γράψω μια νέα σελίδα».

Για το αν δίστασε: «Το NBA θα μου λείψει, αλλά ήμουν απολύτως συμφιλιωμένος με την ιδέα της επιστροφής. Το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα. Θέλω να παίζω, να κάνω λάθη, να εξελίσσομαι, να κερδίζω τίτλους. Είναι πάθος, είναι ανάγκη. Είχαμε καλές προτάσεις στην Ευρωλίγκα και με τον Παναθηναϊκό όλα κύλησαν φυσικά: ένας κορυφαίος οργανισμός με τεράστιες φιλοδοξίες, απίστευτοι οπαδοί, τεράστια ιστορία, ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στον κόσμο απέναντι στον Ολυμπιακό. Προσθέστε σε αυτά ότι μπορώ να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες ενός από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία και μαζί με τους κολλητούς μου, τον Ματίας, τον Μους και τον Σιλβέν, με ένα τριετές συμβόλαιο που εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες για την οικογένειά μου... και έκλεισε! Το ταβάνι μας είναι απεριόριστο, είμαστε παίκτες που θέλουν και ξέρουν να κερδίζουν, κατανοώντας παράλληλα ότι θα πρέπει να μοιραστούμε τα φώτα».

Για το αν η «τρέλα» αποτυπώνει την καθημερινότητα στα αποδυτήρια «Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, ναι. Ακόμα κι εγώ μια φορά έμεινα σιωπηλός και παρατηρούσα: επικρατούσε το απόλυτο χάος. Όλοι πέθαιναν στα γέλια. Αναρωτήθηκα "μα τι έκαναν πάλι;". Επιπλέον, μιλούν κι άλλοι γαλλικά, ο Ιζακ Μπόνγκα, ο Μπρανκού Μπαντιό... Υπάρχει και ο Χουάντσο, ο οποίος μόλις βλέπει τον Σιλβέν, του πετάει ότι μας έχει κερδίσει, εμένα και τον Ματίας, σε όλη μας τη ζωή, στις U20, τις U17, τις U18, στον τελικό του Eurobasket 2022 επίσης... Αυτό είναι το κλίμα, πειράγματα και καζούρα, αλλά πάντα σε πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει η "Γαλλική Γωνιά", μας έχουν βάλει και τους τέσσερις εκεί, δίπλα στο ψυγείο με τα Red Bull. Δεν σταματούν να μου λένε να κόψω να πίνω τόσα πολλά! Είχα καιρό να νιώσω τέτοια ατμόσφαιρα. Αυτές οι στιγμές θα μας βοηθήσουν μέσα στη χρονιά, όταν αναπόφευκτα θα έρθουν και οι δύσκολες περίοδοι».

Για το αν η Εθνική Γαλλίας κατέλαβε τα αποδυτήρια: «Είμαστε πολλοί, είναι αλήθεια. Είναι πραγματικά μια σπουδαία ομάδα αυτός ο Παναθηναϊκός, ίσως η πιο ταλαντούχα στην οποία έχω βρεθεί. Όταν έβλεπα να ανακοινώνονται οι μεταγραφές το περασμένο καλοκαίρι, τα έχανα. Έχω δει συγκρίσεις ανάμεσα στη βασική μας πεντάδα και σε πεντάδες του NBA. Και ειλικρινά... σκέφτομαι ότι αν δέσουν όλα μεταξύ τους, μπορούμε να κερδίσουμε αρκετές ομάδες από τις ΗΠΑ. Είμαι πεπεισμένος γι' αυτό. Δεν λέω ότι θα παίξουμε με τους πρωταθλητές και θα τους νικήσουμε, έτσι; Αλλά αν παίζαμε με όλες τις ομάδες, θα παίρναμε τουλάχιστον μερικά παιχνίδια».

Για το αν του αρέσει η ελληνική κουλτούρα; «Έχω κάποιες γνώσεις μυθολογίας, έκανα επανάληψη στους Έλληνες θεούς, τον Δία, την Αθηνά... Πάντα ήταν κάτι συναρπαστικό να ανακαλύπτεις. Είδα την Οδύσσεια αυτό το καλοκαίρι, που τη βρήκα απίστευτη. Είναι τρομερή αυτή η κουλτούρα. Μου ταιριάζει αυτή η πολεμική νοοτροπία. Είναι στοιχεία που μπορείς να τα συνδέσεις με το μπάσκετ σε επίπεδο νοοτροπίας, ενέργειας, μαχητικότητας. Σε κάθε ματς είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε στην αρένα».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα: «Δεν τόλμησα να θίξω αυτό το θέμα μαζί τους. Αλλά έχοντας μιλήσει με φιλάθλους, καταλαβαίνεις ότι αυτή η αντιπαλότητα εδώ είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός· δυστυχώς, πρέπει να το πούμε. Οι παίκτες τυγχάνουν σεβασμού, οπαδοί του Ολυμπιακού έρχονται μερικές φορές να μου μιλήσουν με απόλυτη ευγένεια. Ξέρουν επίσης ότι δεν είμαστε Έλληνες. Αλλά μεταξύ τους είναι εντελώς τρελοί, ξεπερνά κάθε φαντασία».

Για το αν ονειρεύετε να ανατραπεί η ιστορία; «Θα ήταν απίστευτο, προφανώς. Και επιπλέον, καθώς επιστρέφω, γνωρίζω πόσο μεγάλες είναι οι προσδοκίες, και από τον σύλλογο που βασίζεται πάνω μου. Το 2023 είχα κερδίσει, τα συναισθήματα ήταν εκεί, αλλά αναγκάστηκα να βλέπω τους συμπαίκτες μου να παίζουν. Βρέθηκα στη θέση των οικογενειών και των φίλων μας, ένιωσα αυτό που νιώθουν όταν σε βλέπουν να παίζεις υπό πίεση. Και νομίζω ότι είναι η χειρότερη ανάμνηση της ζωής μου. Δεν θέλω ποτέ ξανά να είμαι απ' έξω. Φανταστείτε, λοιπόν, μια σεζόν όπου θα τα κερδίζαμε όλα. Νομίζω ότι η πόλη θα σταματούσε για αρκετές ημέρες. Θα ήταν κάτι ασύλληπτο. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω. Το όνειρό μου».