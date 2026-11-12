Η Ρεάλ Μαδρίτης κυριάρχησε από νωρίς απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και έφτασε στην εμφατική νίκη με 105-84.

Με εντυπωσιακή επιθετική παρουσία, πλουραλισμό στο σκοράρισμα και τον απόλυτο έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 105-84. Οι Μαδριλένοι έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, εκτοξεύοντας τη διαφορά ακόμη και στους 31 πόντους, χωρίς να αφήσουν ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης στους Σέρβους.

Με αυτή τη νίκη η Ρεάλ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 7-4, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε επίσης στο 7-4. Στην επόμενη αγωνιστική οι Μαδριλένοι αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μπεσίκτας (18/11), ενώ οι Σέρβοι δοκιμάζονται στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (17/11).

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε αρχικά να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ρεάλ, με τους Κρις Τζόουνς και Τσίμα Μονέκε να δίνουν επιθετικές λύσεις. Ωστόσο, μετά το τέταρτο λεπτό οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι, με τους Προτσίντα και Λουβαβού-Καμπαρό να πρωταγωνιστούν και τον επιθετικό πλουραλισμό να τους οδηγεί στο εντυπωσιακό 38-20.

Η δεύτερη περίοδος ήταν περισσότερο ισορροπημένη, με τους Μπάλντουιν, Κάρτερ και Ντόμπριτς να προσπαθούν να περιορίσουν τη ζημιά. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 44-33 και στη συνέχεια πλησίασαν ακόμη περισσότερο (48-41), χάρη στους Κολοκό, Κάρτερ και Νουόρα. Ωστόσο, οι Πραντίγια και Σμιθ Τζούνιορ έδωσαν ξανά λύσεις στη Ρεάλ, που πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 56-41.

Στην τρίτη περίοδο η Ρεάλ ανέβασε ξανά την έντασή της, με τους Ουόλτερ Ταβάρες και Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, ο οποίος έφτασε τους 15 πόντους, να οδηγούν τη διαφορά στο 65-44. Παρά τις προσπάθειες των Μπάλντουιν και Νουόρα, οι Μαδριλένοι διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 82-59.

Στην τελευταία περίοδο η εικόνα δεν άλλαξε, με τη Ρεάλ να εκτοξεύει τη διαφορά στο +31 (92-61). Οι Ντόμπριτς, Κάρτερ και Νταβίντοβατς προσπάθησαν να περιορίσουν την έκταση της ήττας, μειώνοντας σε 98-75, όμως οι γηπεδούχοι έφτασαν χωρίς δυσκολία στο τελικό 105-84.

Τα δεκάλεπτα: 38-20. 56-41, 82-59, 105-84

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