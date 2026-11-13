Βεζένκοφ: «Κατόρθωμα ότι το όνομά μου είναι με θρύλους του Ολυμπιακού - Θέλω όσους περισσότερους τίτλους γίνεται»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι μίλησε για το ρεκόρ του και τόνισε πως θέλει να πανηγυρίσει όσους περισσότερους τίτλους γίνεται με τους «ερυθρολεύκους».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους PlayMakers:

Για το ρεκόρ του: «Όταν το όνομά σου μπαίνει σε μια λίστα με τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Βασίλη κτλ αποτελεί κατόρθωμα. Οι ατομικοί τίτλοι, οι διακρίσεις είναι σημαντικό για το “εγώ” του κάθε παίκτη, για τη δουλειά που έχεις κάνει, για το ότι έχεις πετύχει κάτι που μένει, αλλά το πιο σημαντικό στο τέλος είναι οι ομαδικοί τίτλοι. Έτσι έχω μάθει, έτσι έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και με τον Σπανούλη και με όσους συζητάω για μπάσκετ, έτσι χτίζεται το legacy, έτσι μένεις στην ιστορία. Για αυτό είναι ομαδικό σπορ, μοιράζεσαι την χαρά με τους συμπαίκτες σου, με όσους είσαι μαζί 10 μήνες και κάποιες φορές βαριέσαι να τους βλέπεις αλλά πρέπει και κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι υγιής και συνεχίζω να κάνω αυτό που αγαπάω».

Για την χαρά του πατέρα του και αν το περίμενε: «Επειδή οι ρυθμοί της Euroleague είναι υψηλοί και πολλά τα παιχνίδια, καμιά φορά δεν σκέφτεσαι πολλά. Για τους γονείς μου που ξεκίνησα από την Κύπρο, που δεν την λες μπασκετομάνα, ένα παιδί με Βούλγαρους γονείς, που η Βουλγαρία επίσης δεν είναι στα μεγάλα σαλόνια, όλη η διαδρομή και τις δυσκολίες, η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός, γιατί ο κόσμος θυμάται τα τελευταία χρόνια αλλά δεν ήταν όλα εύκολα. Νομίζω αυτό δίνει έξτρα συγκίνηση ειδικά στους γονείς μου. Για να μείνω στην Κύπρο θυσίασαν πολλά, ο πατέρας μου δεν ήταν μαζί μας, η μητέρα μου έκανε τον ρόλο και των δύο. Οπότε, είναι πραγματικά για αυτούς κάτι πιο σημαντικό ακόμα και για εμένα. Χαίρομαι που τους βλέπω να χαίρονται και απλά συνεχίζουμε. Τώρα που θα μπούμε στο αμάξι σίγουρα θα πει “Ναι αλλά το πρώτο τρίπόντο μήπως έπρεπε να το πάρεις;”, “Ναι, αλλά τώρα έρχεται ο Άρης, αυτό το ματς το ξεχνάμε”. Πάντα θέλει τον καλύτερο εαυτό, πιο μικρός έλεγα φτάνει αλλά με ωθούσε στα όριά μου. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Είμαστε μια οικογένεια δεμένοι. Σε τρεις διαφορετικές χώρες αλλά μιλάμε συχνά και αναλύουμε τα πάντα».

Για το ότι πέτυχε τους πρώτους πόντους απέναντι στον Μπαρτζώκα και έσπασε το ρεκόρ με αυτόν προπονητή: «Ήταν και στην Βαρκελώνη και όταν ήρθα εδώ, ενώ άλλοι προπονητές είχαν πει ότι δεν κάνω στο δικό τους στυλ, δεν κρατάω κακία για αυτό. Πίσω από τον Πρίντεζη, όταν έφυγε και την τελευταία του χρονιά μπροστά, το να έχεις τον Γιώργο στην ίδια θέση μαζί του σε μια ηλικία που με αυτά που έχει κάνει το να σου δίνει χώρο μεγαλόψυχα, να τον βλέπεις να χαίρεται για εσένα, και κάνω ειδική αναφορά γιατί παίζαμε στην ίδια θέση, την πρώτη χρονιά που έκανα το breakout ήταν χαρούμενος, μου έδωσε χώρο. Είναι πολύ σημαντικό που βρέθηκα με αυτούς τους ανθρώπους, με τον Κώστα, τον Βασίλη, τον Νίκολα, με τον κόουτς και το σταφ, γιατί πίστεψε σε εμένα. Πολύ δουλειά και τα καλοκαίρι με τους προπονητές και ειδική αναφορά και στον Μιχάλη Καλαβρό, που ήμασταν μαζί στην αρχή, και στους βοηθούς που κάθε μέρα βλέπουμε βίντεο, που δουλεύουμε μαζί. Είναι πραγματική οικογένεια, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Θα υπάρχουν και έντονες στιγμές και πριν 3 εβδομάδες με τον κόουτς μαλώσαμε. Είναι ανθρώπινο. Είναι σημαντικό να μην κρατάς τίποτα μέσα σου, να προχωράς. Πας την επόμενη μέρα και κάνεις την δουλειά σου. Είναι ο προπονητής, υπάρχει ιεραρχεία. Θα σου δείξει αυτό που πιστεύει, το πλάνο. Εκείνη τη στιγμή θεώρησα εγώ κάτι, ανέβηκαν οι τόνοι, το να κρατάμε κάτι μέσα μας δεν θα οφελήσει κανέναν. Προχωράμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν ήταν όμορφη εικόνα, το ξέρω, το ξέρει, αλλά κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει για το καλό του συλλόγου».

Για το ότι δεν κάρφωσε ο Τζόσεφ: «Και που έφτασε την μπάλα… Είναι σε καλύτερη κατάσταση, πηδάω, τρέχει. Ο Εντιαγιέ θα μπορούσε να παίζει βόλεϊ».

Για την εμφάνιση και την μεγάλη διαφορά: «Δεν παίξαμε καλά πριν. Ένα μότο που έχω διαβάσει: ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα, γιατί ούτε ήμασταν τόσο κακή ομάδα όσο δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο με τον Ερυθρό, ούτε γίναμε ξαφνικά τόσο καλή σήμερα. Σταθερότητα, μέρα μέρα. Η Ευρωλίγκα δεν σε αφήνει. Έχουμε παιχνίδι την Κυριακή στην Ελλάδα. Την Τρίτη έχει διαβολοβδομάδα, πας σε ομάδα όπως η Μακάμπι που κέρδισε».

Για την ασίστ στον Μιλουτίνοφ: «Δεν κάνω πολλές, μια και καλή. Την έχουμε κάνει στον τρίτο τελικό παρόμοια προς το τέλος του ματς. Ξέρω που κινείται, είδα ότι το πεντάρι έρχεται πιο νωρίς από ότι πρέπει, άρα δεν έχει προλάβει η πίσω ζώνη να είναι εκεί. Οπότε ο Νίκολα έκοψε. Ήλπιζα να έφευγε με τα φάλτσα που έπρεπε αλλιώς ο κόουτς θα έλεγα κακά λόγια».

Για τον πανηγυρισμό του με έναν οπαδό: «Δεν κοίταξα για να γίνει πιο ωραίο, όπως ο Κάρι. Τον είδα εκεί, το έλεγε με την ψυχή του».

Για το ότι προσπαθεί να ανεβάσει τους συμπαίκτες του: «Πέρσι ο Μιλουτίνοφ ήταν ο καλύτερος σέντερ της Ευρωλίγκας, ο πρώτος ριμπάουντερ, η κολώνα. Έχουμε τρεις φοβερούς παίκτες, αλλά αυτός τράβηξε όλο το κουπί. Φέτος είχε τραυματισμό, δεν πήγε καλά αλλά είναι τόσο σημαντικός για την ομάδα. Είμαστε και φίλοι, είμαστε κοντά. Καταλαβαίνει το μπάσκετ όσο κανένας στην ομάδα. Ξέρει και αυτός πώς να μου την δώσει και εγώ. Όταν γνωρίζεσαι τόσα χρόνια με κάποιον, βγαίνει και αυτόματα».

Για την εμφάνιση του Φουρνιέ: «Κάνει την δουλειά μου εύκολη. Εγώ που δεν έχω την μπάλα, όταν οι χειριστές είναι σε καλό βράδυ και η άμυνα μπορεί να πάει και λίγο πιο εκεί… Ο κάθε χώρος στην Ευρωλίγκα είναι σημαντικό, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε κάθε τρύπα. Δεν υπάρχουν μεγάλες βοήθειες, όταν δει… Και ο Κόντι έβαλε 1-2 τρίποντα, άνοιξε το παιχνίδι. Είναι πιο εύκολο σίγουρα».

Για τους πόσους τίτλους θέλει ακόμα με τον Ολυμπιακό: «Όσους περισσότερους γίνεται. Να παίξω όσα πιο πολλά χρόνια μπορώ και όσους περισσότερους γίνεται. Θα έρθουν χρονιές που θα χαθούν και τίτλοι, χρονιές που παίζουμε με πολύ καλές ομάδες. Το πιο σημαντικό να είμαστε υγιείς και να τα δίνουμε όλα. Να γίνονται όμορφοι αγώνες για τον κόσμο και να κερδίζει ο καλύτερος. Και στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα ξέρουμε το επίπεδο. Δυναμώνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ πάντα είναι εδώ να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Θέλουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ανταγωνιστική Ευρωλίγκα. Να είμαστε υγιείς και να πηγαίνουμε μέχρι το τέλος».