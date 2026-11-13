Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι

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Η δράση συνεχίστηκε στην 11η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να κάμπτει με άνεση την αντίσταση της Ντουμπάι στην SUNEL Arena.

Οι «ερυθρόλευκοι» με αυτή τη νίκη βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-3, ενώ ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (13/11, 21:15), θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα στο T-Center με στόχο την ένατη νίκη του.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Τετάρτη (11/11)

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109

Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Πέμπτη (12/11)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87

Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86

Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή (13/11)

19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια

21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Βαλένθια 8-3 Ολυμπιακός 8-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Ερυθρός Αστέρας 7-4 Ρεάλ Μαδρίτης 7-4 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ζάλγκιρις 7-4 Ντουμπάι 7-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5 Παρτίζαν 6-5 Παρί 5-6 Αναντολού Εφές 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Βίρτους Μπολόνια 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-10 Μπασκόνια 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης