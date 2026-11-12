Φουρνιέ για Βεζένκοφ: «Τον ψάχνω συνεχώς στο παρκέ, είναι ένας σπουδαίος ηγέτης»

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Ο Εβάν Φουρνιέ αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι, μιλώντας για το ιστορικό επίτευγμα του συμπαίκτη του, τη μεταξύ τους σχέση, αλλά και την αντίδραση των «ερυθρόλευκων».

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι, αναφερόμενος στην εικόνα της ομάδας του, αλλά και στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στην ιστορία της EuroLeague.

Αρχικά, ο Γάλλος άσος στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε ο Ολυμπιακός μετά την κακή εμφάνιση της προηγούμενης εβδομάδας, τονίζοντας πως η νίκη ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Για την αντίδραση του Ολυμπιακού:

«Το θέμα είναι πώς αντιδράς σε μια τέτοια κατάσταση και εμείς αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση επιστρέφοντας στις καλές μας παρουσίες, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. Ο Σάσα κι εγώ μπορεί να πετύχαμε αρκετούς πόντους, όμως ήταν μια σπουδαία ομαδική δουλειά.

Κάναμε κάποιες μικρές προσαρμογές που αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικές. Παίξαμε πιο δυνατά, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θέλαμε να εξιλεωθούμε για την κακή εμφάνιση της προηγούμενης εβδομάδας. Τώρα προχωράμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το ιστορικό επίτευγμα του Σάσα Βεζένκοφ και τη μεταξύ τους σχέση:

«Αλήθεια; Εντάξει, αυτό είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα, πρώτα απ' όλα. Τι μπορώ να πω για τον Σάσα; Προφανώς είναι ένας θρύλος του συλλόγου. Αλλά για μένα, πάνω απ' όλα, είναι φίλος μου.

Θέλω να είναι καλά, θέλω να αισθάνεται αυτοπεποίθηση. Τον ψάχνω συνεχώς μέσα στο γήπεδο, όπως κάνουμε όλοι μας. Είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης. Ηγείται με το παράδειγμά του και δουλεύει πάρα πολύ σκληρά.

Θα μπορούσα να μιλάω ασταμάτητα γι' αυτόν. Όμως, για μένα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το πόσο καλή καρδιά έχει».