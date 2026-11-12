Κέιν: Έγραψε ιστορία στο Γουέμπλεϊ με τη Χρυσή Μπάλα στα χέρια – Έσπασε ρεκόρ 37 ετών!(pic)

Μια βραδιά που θα θυμάται για πάντα έζησε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πριν από την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία για το Nations League τιμήθηκε στο Γουέμπλεϊ για ένα ιστορικό επίτευγμα.
Ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου συμπλήρωσε 126 συμμετοχές με την ανδρική Εθνική Αγγλίας, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 125 αγώνων που κατείχε από το 1989 ο θρυλικός τερματοφύλακας Πίτερ Σίλτον.
Μάλιστα, ο ίδιος ο Σίλτον βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και του παρέδωσε ένα αναμνηστικό χρυσό έμβλημα, σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή.
Στην τελετή συμμετείχε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος του πρόσφερε μια κορνιζαρισμένη φανέλα της Αγγλίας με τον αριθμό 126, ενώ ο αρχηγός της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, του παρέδωσε ένα συμβολικό δώρο.
Η αποθέωση συνεχίστηκε όταν ο Κέιν παρουσίασε τη Χρυσή Μπάλα που κατέκτησε τον Οκτώβριο, αποτελώντας τον πρώτο Άγγλο νικητή μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001.
Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» είναι παράλληλα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας με 91 γκολ, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ τα 53 του Γουέιν Ρούνεϊ.
Από το ντεμπούτο του, τον Μάρτιο του 2015, μέχρι σήμερα, ο Κέιν συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ, έχοντας πλέον ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση ενός σημαντικού τροπαίου με το εθνόσημο.