Κέιν: Έγραψε ιστορία στο Γουέμπλεϊ με τη Χρυσή Μπάλα στα χέρια – Έσπασε ρεκόρ 37 ετών!(pic)

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Ιστορική βραδιά για τον Χάρι Κέιν στο Γουέμπλεϊ, καθώς έφτασε τις 126 συμμετοχές με την Εθνική Αγγλίας, ξεπερνώντας τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, ενώ αποθεώθηκε παρουσιάζοντας τη Χρυσή Μπάλα του 2026.

Μια βραδιά που θα θυμάται για πάντα έζησε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πριν από την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία για το Nations League τιμήθηκε στο Γουέμπλεϊ για ένα ιστορικό επίτευγμα.

Ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου συμπλήρωσε 126 συμμετοχές με την ανδρική Εθνική Αγγλίας, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 125 αγώνων που κατείχε από το 1989 ο θρυλικός τερματοφύλακας Πίτερ Σίλτον.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Σίλτον βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και του παρέδωσε ένα αναμνηστικό χρυσό έμβλημα, σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή.

Στην τελετή συμμετείχε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος του πρόσφερε μια κορνιζαρισμένη φανέλα της Αγγλίας με τον αριθμό 126, ενώ ο αρχηγός της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, του παρέδωσε ένα συμβολικό δώρο.

Η αποθέωση συνεχίστηκε όταν ο Κέιν παρουσίασε τη Χρυσή Μπάλα που κατέκτησε τον Οκτώβριο, αποτελώντας τον πρώτο Άγγλο νικητή μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001.

Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» είναι παράλληλα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας με 91 γκολ, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ τα 53 του Γουέιν Ρούνεϊ.

Από το ντεμπούτο του, τον Μάρτιο του 2015, μέχρι σήμερα, ο Κέιν συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ, έχοντας πλέον ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση ενός σημαντικού τροπαίου με το εθνόσημο.