Τζόσεφ: «Ξεχωριστό το συναίσθημα όταν ο κόσμος φώναξε το όνομά μου»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι, ο Κόρι Τζόσεφ σχολίασε την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί φώναξαν το όνομά του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους PlayMakers:

Για το ότι άκουσε το όνομά του από τον κόσμο: «Είναι ξεχωριστό συναίσθημα, δύσκολο αν το περιγράψεις με λόγια. Ειδικά όταν τα πάμε καλά στο ματς, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Πολύ ξεχωριστό».

Για τον αν είδε τον Φουρνιέ να τραγουδάει και αυτός: «Ο Φουρνιέ έκανε τρομερό ματς. Φώναξαν και αυτού το όνομα, το άξιζε. Είμαστε χαρούμενοι ο ένας για τον άλλον».

Για το γεγονός ότι δεν κάρφωσε και την spin move: «Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που κάρφωσα, αλλά ίσως το κάνω κάποια στιγμή. Είχα το iso, μου ήρθε, με έπαιξε στο αριστερό χέρι, οπότε το έκανα. Προσπαθώ να βρω ρυθμό. Όλα πήγαν καλά απόψε».

Για τον αγώνα: «Κάναμε πολλά πράγματα. Μπήκαμε με νοοτροπία ότι πρέπει να επιτεθούμε πρώτοι. Στην άμυνα παίξαμε καλά και με ενέργεια και βρήκαμε έτσι εύκολα καλάθια. Αυτό έδωσε ρυθμό στους παίκτες».

Για το αν περίμενε ότι θα ήταν τόσο εύκολη η νίκη: «Είναι πολύ καλή ομάδα. Κάποιες φορές είναι η μέρα σου, μπαίνουν τα σουτ, παίζεις καλά. Ήταν η νύχτα μας απόψε. Ξέραμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα και ότι έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι».

Για το αν βοηθάει στην ψυχολογία μια τέτοια εμφάνιση: «Σίγουρα. Δεν μπορείς να χαίρεσαι ή να στεναχωριέσαι υπερβολικά. Στα άσχημα ματς βλέπεις το φιλμ, πρέπει να δεις και όταν κάνεις κάτι σωστά, ώστε να συνεχίσεις».