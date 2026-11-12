O… κατήφορος της Αρμάνι δεν έχει σταματημό. Ούτε με τον Λούκα Μπάνκι στο ντεμπούτο του κατάφερε η ιταλική ομάδα να αλλάξει κάτι και γνώρισε την ένατη σερί της ήττα. Πέρασε δύσκολα στο τέλος η Ζαλγκίρις από το Μιλάνο με 86-83.

Στα χειρότερά της βρίσκεται η Αρμάνι Μιλάνο, που δεν μπόρεσε να αντιδράσει ούτε μετά την αλλαγή προπονητή. Ο Μπάνκι δεν έφερε αντίδραση στην ομάδα και η Ζαλγκίρις πέτυχε την πέμπτη σερί της νίκη στη Euroleague, ανεβαίνοντας στο 7-4. Αντίθετα, η ιταλική ομάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης με ρεκόρ 1-10.

Για τους νικητές, που πήγαν να… αυτοκτονήσουν στα τελευταία λεπτά, κάνοντας 7 λάθη σε 3 λεπτά, ο Βαλαντσιούνας πέτυχε ένα επιβλητικό νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 20 ριμπάουντ (16-4), ακολούθησε με 15 πόντους και 8 ασίστ ο Τουμπέλις, ο Έντουαρντς είε 14 πόντους και ο Γκριγκόνις 13 με 3/6 τρίποντα.

Για την Αρμάνι, που πήγε να κάνει τεράστια ανατροπή στο φινάλε, ο Γκούντουριτς είχε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα, αλλά και 5 λάθη και ακολούθησε ο Μπολμάρο με 12 πόντους και σημαντικά καλάθια στο τέλος.

Στη «διπλή» εβδομάδα που ακολουθεί για τη 12η και 13η αγωνιστική, η Αρμάνι υποδέχεται αρχικά τη Φενέρμπαχτσε (19/11, 21:30) κι έπειτα παίζει στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν (24/11, 21:45), ενώ αντίστοιχα η Ζαλγκίρις αντιμετωπίζει εντός την Μπάγερν Μονάχου (17/11, 20:00) και μετά τον Παναθηναϊκό (19/11, 20:00).

Καλύτερη στην αρχή η Αρμάνι, απάντησε η Ζαλγκίρις

Με περισσότερη ενέργεια μπήκε στο ματς η Αρμάνι (7-2) και με τα τρίποντα του Γκούντουριτς (3/4) έφτασε στο 16-10. Από την άλλη μεριά ο Βαλαντσιούνας έδινε λύσεις, ο Μάθιους με νέο τρίποντο έγραψε το 23-16 και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 25-18.

Ότι έκανε ο Γκούντουριτς, έκανε στη συνέχεια ο Γκριγκόνις, ο οποίος με τρία σερί τρίποντα έβαλε την ομάδα του για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (31-32). Παίρνοντας σκορ κάτω από το καλάθι με Βαλαντσιούνας (10π., 10ριμπ.) και Τουμπέλις έγινε το 31-38, ο Ντιοπ κράτησε κοντά την ομάδα του (41-43), ενώ ο Έντουαρντς με δύσκολη προσπάθεια έγραψε το 41-45 του ημιχρόνου.

Έφυγε στο +17 η Ζαλγκίρις και έδειξε... αυτοκτονικές τάσεις

Όσο ο Γκούντουριτς σκόραρε πίσω από τα 6,75μ. (5/6 τρίποντα) η Αρμάνι είχε σφυγμό (47-47), όμως η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη. Ο Σέρβος σταμάτησε να ευστοχεί, Έντουαρντς και Τουμπέλις ανέλαβαν δράση για το 47-58, με τη Ζαλγκίρις να ελέγχει τον ρυθμό και να φτάνει στο τέλος της τρίτης περιόδου προηγούμενη με 11 πόντους (52-63).

Με δύο τρίποντα του Ουλάνοβας έγινε το 58-71, Μπράουν και Βαλαντσιούνας έκαναν… πάρτι (61-78) και οι γηπεδούχοι έδειχναν ανήμποροι να αντιδράσουν, ενώ και το κοινό της Αρμάνι ήταν «παγωμένο». Ο Μπολμάρο έδωσε κάποιες ανάσες, έβαλε και τρίποντο για το 70-79 στο 37’, οι φιλοξενούμενοι έκαναν εύκολα λάθη και ο Γκούντουριτς με νέο τρίποντο μείωσε σε 75-81 στο 1’18’’ για το φινάλε.

Ακολούθησαν άλλα δύο λάθη (Έντουαρντς, Έβανς), ο Μπολμάρο έβαλε μία βολή και ο Λι και τις δύο δικές του για το 76-83 στα 43’’ και ο Έντουαρντς έγραψε το φαινομενικό τέλος με τρίποντο για το 77-86 στα 12’’. Κι όμως, ο Ρίτσι μείωσε με τρίποντο (80-86), η Ζαλγκίρις έκανε νέο λάθος, ο Μπολμάρο έκανε το 83-86 στα 3’’ και ο Έντουαρντς γλίστρησε ξανά, με τον Ρίτσι να παίρνει το τρίποντο για την παράταση, με το σουτ του να βρίσκει σίδερο.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.