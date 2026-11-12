«Στο... ραντάρ και των Μαϊάμι Χιτ ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ»

Το όνομα του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ εξακολουθεί να απασχολεί την αγορά του NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ να εξετάζουν την περίπτωσή του, την ώρα που ο πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Δικεφάλου.

Στο προσκήνιο του NBA παραμένει ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με το όνομα του 26χρονου Αμερικανού να συνδέεται πλέον και με τους Μαϊάμι Χιτ. Πρόκειται για μία περίπτωση που απασχολεί έντονα και τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, καθώς ο Δικέφαλος ενδιαφέρεται για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζέικ Φίσερ, οι Χιτ έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης του Πόρτερ, αναζητώντας ενίσχυση στην περιφερειακή τους γραμμή. Παρά το υψηλό μισθολόγιο και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τον φόρο πολυτελείας, η ομάδα του Μαϊάμι εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά των ελεύθερων παικτών, με τον πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ και τον Γκέιμπ Βίνσεντ να βρίσκονται μεταξύ αυτών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον Δικέφαλο, καθώς ο Πόρτερ αποτελεί έναν από τους παίκτες που βρίσκονται ψηλά στις μεταγραφικές του προτεραιότητες. Ωστόσο, ο Αμερικανός γκαρντ εξακολουθεί να έχει ως βασική επιδίωξη την παραμονή του στο NBA, αναζητώντας την επόμενη ευκαιρία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, το όνομά του έχει απασχολήσει αρκετές ομάδες του NBA, καθώς εκτός από τους Χιτ, δημοσιεύματα έχουν συνδέσει τον Πόρτερ με τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Ντένβερ Νάγκετς και τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη για το μέλλον του, με τον 26χρονο να παραμένει ελεύθερος και την περίπτωσή του να συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον.

Για τον ΠΑΟΚ, η υπόθεση του Πόρτερ παραμένει στο προσκήνιο, ωστόσο η επιθυμία του παίκτη να εξαντλήσει τις πιθανότητες παραμονής του στο NBA αποτελεί βασικό παράγοντα για την εξέλιξή της.